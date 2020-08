Thulesen Dahl: Pensionsudspil rammer for få mennesker

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, mener, at regeringens pensionsudspil rammer for få personer.

- Vi frygter, at man har taget udgangspunkt i de tre milliarder kroner, som man havde udstukket i begyndelsen, og så har man sagt, hvor langt rækker de penge. Og så har man afgrænset sig ud fra det.

- Jeg tror, der er mange grupper, som havde en forventning om at komme ind i denne ordning, men som umiddelbart ikke kan det, siger Thulesen Dahl før præsentationen af udspillet.

- Regeringen burde have taget udgangspunkt i de mennesker, det handler om, og så derefter se, hvor meget det kommer til at koste, siger han.

Ifølge Thulesen Dahl betyder det eksempelvis, at en sygeplejerske ikke kan være med i ordningen.

- Når udspillet er lagt frem, skal vi se på, hvem der kan få glæde af ordningen, og hvem vil ikke kunne få glæde af den.

- Men hvis der er en stor gruppe mennesker, som helt berettiget burde kunne få glæde af ordningen, men ikke er omfattet, så kommer der en diskussion om det, siger Thulesen Dahl.

En ret til tidlig folkepension for nedslidte og folk, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, var Socialdemokratiets helt store mærkesag under valgkampen sidste år.

Her halvandet år efter, at tankerne fra Socialdemokratiet blev luftet første gang, kommer selve udspillet. Der er afsat tre milliarder kroner årligt til udspillet, har Socialdemokratiet tidligere udtalt.

Og der er på forhånd lagt op til politisk armlægning om udspillet. Regeringen har nemlig ikke et flertal bag sig på forhånd.

Støttepartiet De Radikale har eksempelvis ikke ytret et ønske om at gå med i en aftale. Men politisk leder Morten Østergaard udtalte mandag, at partiet vil afvente udspillet og derefter tage stilling.

Men hvis De Radikale ikke vil være med, åbner det i den grad døren for DF, som dermed muligvis kan have de afgørende mandater ved forhandlingsbordet.

DF-formanden vil ikke røbe, hvad han konkret vil gøre og sige til forhandlingerne.

- Det er for tidligt at sige. Vi skal have tålmodighed og lige se, hvordan Socialdemokratiet har løst opgaven. Det har de haft halvandet år til og et år med regeringsapparatet bag sig, siger han.

Personer, der opfylder kravene til tidlig pension, kan ifølge Ritzau og flere andre mediers oplysninger få 13.500 kroner om måneden.

Regeringen arbejder desuden med en trappemodel. Det vil sige, at man optjener ret til tidlig pension, alt efter hvor lang tid man har været på arbejdsmarkedet.

Det vil eksempelvis betyde, at personer med 42 års anciennitet kan gå et år tidligere på pension. 43 års anciennitet giver mulighed for at gå fra to år tidligere, mens 44 års anciennitet giver mulighed for tre år tidligere pension.

Optjeningsperioden opgøres, når man er 61 år.