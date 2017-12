Thulesen Dahl: LA's trusler er groteske

- Det er jo selvsagt grotesk, at ét regeringsparti har bebudet, at de ikke vil stemme for deres egen finanslov, medmindre vi samtidig giver "historisk store skattelettelser".

Han hentyder til Liberal Alliances udmelding om ikke at stemme for den finanslov, regeringen og DF blev enige om fredag, medmindre der bliver indgået en aftale om store skattelettelser.

- Hvor er vi henne, hvis ikke en regering støtter sin egen finanslov, fortsætter Thulesen Dahl.

Han håber på, at alle tre regeringspartier "kommer til fornuft" og gør det klart, at de stemmer for deres egen finanslov.

Kort før finansloven blev præsenteret fredag aften, gjorde LA's finansordfører, Joachim B. Olsen, det klart på Facebook, at partiet kun vil stemme for finansloven, hvis en skattereform falder på plads inden afstemningen.

Samtidig skrev Liberal Alliances politiske leder, Anders Samuelsen, på Twitter, at "de største skattelettelser i mands minde" var på vej.

En melding der altså kom, selv om regeringen og DF endnu ikke er blevet enige om en ny skatteaftale.

Men Dansk Folkeparti, der skal sikre regeringen flertal for skattereformen, har hele vejen igennem argumenteret for, at der hverken var behov for eller råd til skattelettelser.

Kristian Thulesen Dahl vil mandag ikke love, at der kommer en skatteaftale, inden finansloven skal vedtages.

- Dansk Folkeparti har således ikke garanteret regeringen flertal for "historisk store skattelettelser". Heller ikke givet garanti for, at forhandlingerne er færdige før jul.

- Det siger sig selv, at man ikke kan vide, hvornår forhandlinger er så langt fremskreden, at man kan indgå aftaler, skriver han i sit ugebrev mandag.