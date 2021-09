Thulesen Dahl: Eksklusion er den sidste nødløsning

Det var tidligere i uset i Dansk Folkeparti, der ikke var bleg for at smide medlemmer ud, hvis de angreb den politiske linje.

Det har dog ikke været på tale denne gang, fortæller formand Kristian Thulesen Dahl.

- Min linje har i højere grad været at prøve at få folk til at tale sammen og prøve at finde melodien igen, hvis man har været oppe at toppes om noget, man ikke burde have været.

- Det bruger vi selvfølgeligt en del tid på, fordi jeg mener, det er den rigtige måde at håndtere det på, siger Kristian Thulesen Dahl og fortsætter:

- Det er selvfølgeligt ikke det samme som, at tingene ikke kan skride så meget ud, at man må tage afsked med nogen. Men det er for mig den sidste nødløsning. Og der er et godt stykke vej dertil.

Sommerens konflikt har raset mellem hovedbestyrelsesmedlemmerne Martin Henriksen, Erik Høegh-Sørensen, Peter Kofod og Anders Vistisen.

Martin Henriksen har offentligt kritiseret partiets linje i udlændingepolitikken, som han mener bør være hårdere. Han er støttet af Erik Høegh-Sørensen.

Henriksen har samtidigt anklaget Peter Kofod og Anders Vistisen for at prøve at banke ham på plads, fordi de ønsker at fortsætte den nuværende linje i partiet.

Virakken førte til, at Kristian Thulesen Dahl og stifter Pia Kjærsgaard tidligere i september offentligt satte foden ned. Førstnævnte sagde, at der er nogle få, som skal lære at holde tingene internt.

Samtidig er Martin Henriksen blevet skoset for at insinuere, at partiet ikke er så stramt på udlændingepolitikken, som det har været.

Grundlæggende mener Kristian Thulesen Dahl ikke, at den politiske konflikt er stor.

- Fordi vi er lidt trængte, bliver mindre ting gjort til store ting. Det er ikke for at negligere dem, men i substansen er det ikke store ting.

- Er man i fremgang og alt går godt, vil man typisk slet ikke opdage det, siger han og fortsætter:

- Det er helt klassisk, at man skal håndtere, at folk bliver uvenner og få dem til at snakke fornuftigt sammen igen. Det er en del af jobbeskrivelsen i min situation at få folk til at snakke sammen igen.