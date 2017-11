Thulesen Dahl: Borgmesterposter kan blive for dyrt købt

- Det er en mulighed. Om det så er klogt, må man finde ud af lokalt. Man har set nogle steder, hvor borgmesteren er kørt ud på et sidespor, og et flertal uden om borgmesteren regerer. Det er ikke en ønskværdig situation, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han er mødt op sammen med sin kone på stemmestedet med knap 1800 stemmeberettigede vælgere.

- Man skal gribe ud efter borgmesterposten, men kun hvis det er på baggrund af en tilstrækkelig forvisning om, at man kan føre den politik, man er gået til valg på. Ellers kan det blive for dyrt købt, siger DF-lederen.

Dansk Folkeparti har stadig sin første borgmesterpost til gode.

Selv om partiet fik 10,1 procent af stemmerne på landsplan, lykkedes det ikke at erobre en eneste borgmesterkæde. Partiet måtte nøjes med en fritids- og kulturborgmesterpost i København og en rådmandspost i Aarhus.

Partiformanden erkender, at en borgmesterpost eller flere vil være en fjer i hatten for partiet.

- På et tidspunkt skal Dansk Folkeparti også have borgmesterposter. Vi skal også være et parti, der viser danskerne, at vi kan lede og har folk, der er kvalificerede til at tage en lederpost, som en borgmesterpost jo er.

- Men ligesom i Folketinget skal det ikke være en post for postens skyld, men fordi man kan drive politik ud fra den post, siger Kristian Thulesen Dahl.

Thyregod er kendt som en DF-højborg. 27 procent af vælgerne satte ved kommunalvalget for fire år siden kryds ved liste O.

Da partiformanden gør sin entré, er der en del skolebørn, der skal hen og "se giraffen". Bag en glasrude står de og vinker til ham.

- Det er utroligt hyggeligt, alle hilser på alle, og her er en hyggelig atmosfære. Jeg tror også, at det motiverer flere til at komme og stemme, siger Kristian Thulesen Dahl.

Der er ikke foretaget egentlige meningsmålinger om, hvordan det vil gå partierne på landsplan denne gang.

Men forskere fra Københavns Universitet har udarbejdet en såkaldt valgvindsprognose, der forudser, at Dansk Folkeparti går frem fra 10,1 til 14,4 procent af stemmerne.