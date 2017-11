Thulesen: DF er ikke slået igennem som kommunalparti

- Vi sidder tilbage med 223 medlemmer af kommunalbestyrelser. Det er en tilbagegang på 32.

- Det er ikke det, vi gik efter. På den måde er det selvfølgelig brandærgerligt. Men vi kommer igen efter det her.

Partiformanden kalder det samtidig "åbenbart", at DF ikke har fået det kommunalpolitiske gennembrud, partiet gik efter.

- Læren er, at der sidder nogle bykonger rundt omkring, som nærmest fejer alle stemmerne af bordet. Et parti som DF, der ikke på samme måde har de her lokale profiler, vi bliver selvfølgelig klemt.

Ved folketingsvalget i 2015 blev DF det næststørste med 21,1 procent af stemmerne. Partiledelsen havde derfor som målsætning at gøre forskellen mellem resultatet i landspolitik og kommunalpolitik mindre.

- Det er rigtig ærgerligt at gå en lille smule tilbage, når nu vi havde som målsætning at gå frem. Men vi skal ikke gå i koma som parti og ligge søvnløse om natten, siger Thulesen Dahl.

Han lover at tage resultatet på sig, lære af det og lytte til det. På spørgsmålet om, hvorvidt resultatet er hans ansvar, lyder svaret:

- Nej, det er mit ansvar, at vi har gjort en bestræbelse på at få danskerne overbevist om, at kommunalpolitik også eksempelvis handler om hjemsendelsesstrategier for migranter, der er kommet til vores land.

- Men vi må bare acceptere, at danskerne har ikke sagt, at det skal have en særlig vægt ved det her valg.

- Det er som om, danskerne siger, at når det handler om indvandringspolitik og hjemsendelser, så er det noget, der skal løses fra Folketinget og ikke det lokale byråd.

- På den måde kan man sige, at det ikke er lykkedes os at få de her landspolitiske ting, der får folk til at stemme på DF til Folketinget, til også at slå igennem ved et kommunalvalg.

Spørgsmål: Du har nærmest haft uafbrudt fremgang, siden du blev formand. Viser det her resultat, at DF med dig som formand også er sårbar?

- Nej, det viser vel bare det, der er et faktum: I et pulserende demokrati kan man både gå frem og tilbage, siger partiformanden.

Tilbagegangen får ham med egne ord hverken til at ligge søvnløs om natten eller ændre grundlæggende kurs:

- Vi revurderer ikke hele vores politiske ståsted, fordi vi går 1,3 procentpoint tilbage i et kommunalvalg.

Ud over at DF ikke fik en borgmesterpost, blev partiet også en fagborgmester fattigere, idet Carl Christian Ebbesen (DF) i København mistede posten som kultur- og fritidsborgmester.