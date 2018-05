Thulesen: 1. maj bør handle om indvandring

Han foretrækker dannebrog frem for røde faner. Og mener, at 1. maj mere er en fest for venstreorienterede aktivister end for det arbejdende folk.

Det slår han fast i sit ugentlige nyhedsbrev, der udsendes, samtidig med at socialdemokrater og politikere til venstre for dem holder taler ved morgenborde rundt omkring hos landets fagforeninger.

- 1. maj må give anledning til at tænke lidt over, hvad det egentligt vil sige at repræsentere de danske arbejdere, skriver Thulesen Dahl.

- Hvis man for alvor vil forsvare det arbejdende Danmark og vores samfundsmodel, så kræver det, at man kæmper for at begrænse indvandringen til Danmark markant. Alt andet er utroværdigt, skriver Thulesen Dahl.

Set med DF-formandens øjne er den største trussel mod Danmark den "massive" indvandring fra Mellemøsten og Nordafrika.

- Ikke mindst derfor kan det klinge hult, når toneangivende på 1. maj-møder de seneste mange år har talt for åbne grænser og indvandring, samtidig med at man har påberåbt sig, at man har været talsmand for arbejderne her i landet, skriver Thulesen Dahl.

Tirsdag viser en vælgeranalyse, som professor Kasper Møller Hansen, Københavns Universitet, har foretaget for Altinget, at hver fjerde arbejdervælger ville stemme på DF, hvis der var valg i dag.

Det gør Dansk Folkeparti til landet største arbejderparti målt på vælgeropbakning.