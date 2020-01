Thornings mand kan gå i faderens fodspor

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts mand, Stephen Kinnock, vandt dog med lethed endnu en periode i det britiske underhus for partiet for sin valgkreds i Wales.

Den 12. december led det britiske arbejderparti, Labour, et stort nederlag ved parlamentsvalget.

Kinnock, hvis familie har dybe og lange traditioner i partiet Labour, bliver nu endda nævnt som en mulig ny formand for Labour. Og kan dermed potentielt gøre sine kone kunsten efter og stå i spidsen for et helt land. Den 1. januar fylder han 50 år.

Det er ikke overraskende, at Stephen Kinnock er endt med en karriere i politik for Labour. Faderen, Neil Kinnock voksede op som søn af en kulminearbejder og blev formand for Labour fra 1983 til 1992.

Som modreaktion på det pres og den bevågenhed, faderen var under, lod Stephen Kinnocks sin uddannelse føre ham til udlandet. Til sidst Brugge i Belgien, hvor han mødte Helle Thorning-Schmidt.

De blev gift i 1996. Da hun blev formand for Socialdemokratiet i 2005 og siden statsminister fra 2011 til 2015, stod han ved siden af.

I Danmark blev hans navn allemandseje, da det i 2010 kom frem, at han ikke betalte skat i Danmark.

Det var dog inden for reglerne, da han arbejdede i Schweiz. Men sagen blev lækket til medierne og skabte stor furore om, hvorvidt politiske modstandere af Helle Thorning-Schmidt havde brudt deres tavshedspligt.

Efter et liv uden for britisk politik blev Stephen Kinnock i 2015 valgt til det britiske underhus. Og genvalgt i 2017 og 2019.

Han har længe været kritisk over for Labours leder, Jeremy Corbyn, og efter decembervalget, hvor Labour gik voldsomt tilbage, har det været med til at sætte spot på ham.

Ikke mindst fordi han samtidig har en pragmatisk indstilling til Storbritanniens farvel til EU.

Flere ser ham som en stærk mulighed for at rykke Labour tilbage ind på midten af britisk politik og blive et bindeled mellem de klassiske arbejdervælgere, der er hans baggrund, og dem i byerne, han er formet af.

Selv afviste Stephen Kinnock kort efter valget, at han skulle være kandidat til posten.

- Jeg mener, at der er nogle fremragende kvinder, der er blevet valgt for os. Og jeg synes, at den næste leder bør være en kvinde, sagde han til BBC.