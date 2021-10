Thorning om Kofod: Han blev straffet og kan være minister

Sådan lyder det fra fra tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, der var formand for Socialdemokraterne, da sagen kom frem for 13 år siden.

Hun udkommer mandag med bogen "Blondinens betragtninger", der handler om køn, feminisme og #MeToo.

Her reflekterer hun over Jeppe Kofods nuværende ministerpost i lyset af bølgen, der i Danmark for alvor blev sat i gang efter en tale af tv-værten Sofie Linde ved Zulu Comedy Galla i august sidste år.

- Jeppe sagde undskyld og oplevede en sanktion, der i datiden blev opfattet som meget hård.

- Siden blev han valgt flere gange med fine valg - også som kandidat til Europa-Parlamentet. Vælgerne har altså sagt god for Jeppe mange gange.

- Hvis en person har sagt dybfølt undskyld, hvis der har været åbenhed om sagen, og hvis der har været en sanktion, så vil jeg ikke være den, der siger, at man aldrig kan komme tilbage.

- Jeg synes, det var rigtigt, at han blev spidskandidat til Europa-Parlamentet, og jeg synes godt, at man kan forsvare, at han er blevet minister i en ny regering, siger Helle Thorning-Schmidt.

Hun beskriver i bogen sin reaktion, da hun i 2008 blev orienteret om, at den dengang 34-årige Jeppe Kofod havde haft sex med en 15-årig pige ved et DSU-stævne i Esbjerg.

- Det blev jeg rasende over, og jeg tænkte, at det var virkelig klamt, og at han var en idiot.

- Vi holdt møder i partitoppen, og det endte med, at jeg fratog ham alle hans ordførerskaber, skriver hun i bogen.

Fem måneder senere blev han udnævnt som udenrigsordfører, og i 2013 opfordrede Helle Thorning-Schmidt ham til at blive spidskandidat til Europa-Parlamentet.

Sidste år sagde De Radikale og Alternativet, at de aldrig ville have udpeget Jeppe Kofod som minister i den nuværende regering.

Ritzau har spurgt Udenrigsministeriet om Jeppe Kofods kommentar til Thornings udmeldinger i bogen, men ministeriet er ikke vendt tilbage.

Helle Thorning-Schmidt nævner i bogen, hvilket hun har udtalt flere gange i interviews det seneste år, at hun burde have taget et opgør med kulturen i Socialdemokratiet, efter at Jeppe Kofod-sagen kom frem.

- Vi burde have fået undersøgt kulturen i partiet og ikke mindst i dets ungdomsorganisation til bunds i stedet for at behandle det som et enkeltstående tilfælde. Men vi vidste ikke bedre, skriver hun i bogen.