Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) giver i bogen "Blondinens betragtninger" sit syn på ligestillingen i Danmark. - Vi er ikke så langt med ligestilling, som vi troede. Det har gjort, at vi har lullet os selv i søvn, siger Thorning i et interview i forbindelse med udgivelsen.

Thorning: Det er en illusion at vi har ligestilling i Danmark

Danmark er på mange punkter nået langt med ligestillingen, men det betyder samtidig, at vi har glemt de mange områder, hvor det stadig halter.

Sådan lyder det fra tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), som mandag udkommer med bogen "Blondinens betragtninger", der handler om køn, ligestilling og #MeToo.

Her kommer hun ind på, at kvinder stadig halter efter på løn og poster i toppen af erhvervslivet. De tager også en større tørn i hjemmet.

Samtidig har den seneste års #MeToo-bølge vist talrige eksempler på kvinder, der bliver udsat for seksuel chikane eller krænkelser.

- Jeg hører mange sige, at vi har ligestilling i Danmark, og at alle har lige muligheder.

- Men vi er ikke så langt med ligestilling i Danmark, som vi troede. Det har gjort, at vi har lullet os selv i søvn, siger Helle Thorning-Schmidt.

Hun fik lyst til at skrive bogen i forlængelse af tv-værten Sofie Lindes tale ved Zulu Comedy Galla sidste år, hvor hun både påpegede skævheder i lønninger og nævnte en krænkelse fra en mand i DR.

Helle Thorning-Schmidt ønsker med bogen at sparke til de strukturer, som bremser ligestillingen.

Ifølge Thorning er et af de store problemer, hvordan der bliver set på kvinder.

Hun mener, at Danmark stadig er et patriarkalsk system, hvor mænd er mere værd end kvinder - og at kvinder er objekter.

Det gennemsyrer både samfundet og den enkeltes bevidsthed.

- Vi har nogle meget fastlåste fordomme om, hvad mænd og kvinder er og bidrager med, og det påvirker, hvordan vi indretter os derhjemme, og hvordan virksomhederne ansætter.

- Jeg håber, at alle vil starte med at være bedre til at spørge sig selv om, hvilke fordomme man har om køn, og hvordan det påvirker den måde, man agerer på, siger Helle Thorning-Schmidt.

Hun fremhæver i bogen blandt andet, at Danmark de seneste år er faldet bagud i "Global Gender Gap Rapport", som World Economic Forum offentliggør hvert år.

I rapporten fra 2021 er 156 lande med, og her er Danmark faldet 15 pladser til nummer 29. De øvrige lande i Norden er alle i top fem.

Danmarks placering skyldes blandt andet løngabet mellem mænd og kvinder og fordelingen af topposter i både det private erhvervsliv og det offentlige.

Helle Thorning-Schmidt har ikke en pakke af politiske forslag i bogen, som kan løse de skævheder, der er i forhold til ligestilling.

Hun fremhæver dog den kommende model om øremærket barsel til fædre som et godt tiltag til øget ligestilling på arbejdsmarkedet.

Det var også på tapetet under Thornings regeringstid i 2011-2015, men blev droppet.

Dengang blev et forslag om kvindekvoter i bestyrelser i børsnoterede virksomheder også droppet.

Siden er der ikke sket nogen nævneværdige ændringer, og status er fortsat, at mindre end hver femte plads i danske virksomheders bestyrelser er besat af en kvinde.

Helle Thorning-Schmidt kunne godt se perspektiver i, at man indførte krav om, at virksomheder skal offentliggøre lønstatistik fordelt på køn.

- Men det er overordnet set ikke politikerne, der skal klare det her. Det er hjemme hos familierne, på uddannelserne og ude hos virksomhederne. Det her er mere en bevægelse end et politisk projekt, siger hun.