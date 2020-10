The Young One fylder 80

Musikalsk lagde han ellers ud med det, som oldemor kaldte pigtrådsmusik.

Som ung blev han den pæne forsanger i rock'n'roll-gruppen The Drifters. Samtidig ændrede Harry Rodger Webb sit navn til det, som alle i dag kender.

Deres første hit "Move It" blev betragtet som den første ægte store britiske rockklassiker. På den tid lignede og næsten lød Cliff Richard som en engelsk Elvis. Dog bare uden helt det samme sexede svaj i hofterne, og før Beatles kom på banen.

The Drifters blev til The Shadows og fulgte Cliff i mange år. Ikke mindst 1960'erne var hans årti. Ikke færre end syv tophits blev det til med singler som "Young Ones", "Summer Hollidays" og fødselsdagsklassikeren "Congratulations".

Hen ad vejen ændrede han sin musikalske kurs i en blødere retning. Flere gange lykkedes han med comeback. Med numre som "Miss You Nights" og "Devil Woman" i 70'erne. I 1979 toppede han igen hitlisterne med klassikeren "We Don't Talk Anymore".

Alt gik godt. Undervejs blev han også slået til ridder.

Der var ikke en oblat at presse ind mellem den erklæret kristne og altid veltrænede og pletfri Cliff og hans Vorherre - før det så gik galt.

I 2014 blev han afhørt, og hans hjem blev ransaget i en gammel sag om overgreb mod en mindreårig dreng. Det påståede overgreb skulle have fundet sted i 1980'erne mod en dreng under 16 år. Beskyldninger som Richard pure afviste.

Sagen mod sangeren blev siden frafaldet på grund af mangel på beviser.

Oveni fik han i 2018 tilkendt en erstatning på knap to millioner danske kroner fra tv-stationen BBC, som i forbindelse med sagen havde transmitteret en ransagning af hans hjem på tv.

Cliff Richard har solgt over 250 millioner plader i sin karriere og haft 14 nummer 1 singler i Storbritannien. Derudover er han den eneste sanger, der har toppet den britiske singlehitliste i fem årtier, fra 50'erne til 90'erne.