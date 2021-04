The Queen skal klare skærene alene

Prinsen døde 9. april i en alder af 99 år, og det er et hårdt slag for dronningen, har prins Andrew, det ene af parrets fire børn, fortalt.

Når dronning Elizabeth fylder 95 år den 21. april, er det kun få dage siden, at hendes mand gennem mere end syv årtier, prins Philip, blev begravet.

Med hans ord har det efterladt "et stort tomrum i hendes liv".

Det kommer næppe bag på briterne, for det er velkendt, at prins Philip var et holdepunkt, når bølgerne gik højt.

Det har de gjort mange gange. Senest med barnebarnet prins Harry og hertuginde Meghans exit. Før det eksploderede bomben under prins Andrew, da han blev knyttet til den nu afdøde Jeffrey Epsteins misbrug af unge piger.

Og tilbage i tiden har der været dramatiske skilsmisser - ikke mindst det forliste ægteskab mellem prins Charles og prinsesse Diana.

Trods alle skærmydsler er dronning Elizabeth forblevet et nationalt samlingspunkt som det mest populære medlem af den britiske kongefamilie.

Hun var kun 25 år, da hendes far, kong George VI, døde af lungekræft i 1952, og hun måtte tage over.

Det vendte op og ned på livet for den unge tronarving, der på det tidspunkt boede på Malta, hvor prins Philip var udstationeret som søofficer.

Kroningen, der fandt sted året efter, blev transmitteret på tv, hvilket seere af den prisbelønnede serie "The Crown" vil vide var prins Philips fortjeneste.

Mange år senere har dronningen fortalt om den store dag, hvor hun skulle bære kronen besat med 2868 diamanter, 17 safirer, 11 smaragder og hundredvis af perler.

Bøjede hun hovedet frem, ville hun brække halsen, fortalte hun i dokumentaren "The Coronation" (kroningen) fra 2018.

- Man kan ikke se ned for at læse en tale, man skal holde talen op foran sig. For ellers ville man brække halsen, eller den ville falde af.

Et sjældent interview for dronningen, der ellers ikke deler ud offentligt.

Men det er almindelig kendt, at hun tidligere nød at gå lange ture med sine hunde, ligesom hun har været begejstret for ridning og hestevæddeløb.

Heste og hunde skulle efter sigende have så stor en plads i hendes hjerte, at de er at finde som små lykkedyr i håndtasken.

I 1992 brød hun dog forsigtigt tavsheden, da hun omtalte året som sit rædselsår - et annus horribilis. Prins Andrew skulle skilles fra Sarah Ferguson og prinsesse Anne fra sin mand, Mark Phillips.

Og som om det ikke var nok, så brændte dele af slottet Windsor.

Fem år senere udviklede Dianas død sig til et nyt lavpunkt for den kongelige familie, som ikke forstod ekssvigerdatterens store betydning.

Først fem dage efter bilulykken i Paris gik dronningen på tv - kun fordi den daværende premierminister, Tony Blair, opfordrede hende til det.

Også når det kommer til markeringen af sine fødselsdage, er dronningen privat. Helt i hendes ånd begrænser det officielle sig oftest til kanonsalutter centrale steder i London, blandt andet i Hyde Park.