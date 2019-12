The National og The Cardigans hovednavne på fynsk festival

Indierock-bandet The National, den svenske popgruppe The Cardigans og den danske duo Phlake er blandt de første navne på plakaten til festivalen Heartland i 2020.

- Vi er utrolig stolte over at præsentere de første 11 musiknavne til næste års Heartland, siger Ulrik Ørum-Petersen, direktør og musikchef for Heartland, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Med populære navne som The National, Rufus Wainwright og The Cardigans i samspil med yngre kunstnere som blandt andre Jehnny Beth og Caroline Polachek, der optræder i egne navne for første gang i Danmark, er vi godt på vej til at kunne præsentere vores til dato stærkeste musikprogram.

The National gav koncert i lørdags i Royal Arena med hits som "I Need My Girl", "Afraid of Everyone" og "Fake Empire" og gør altså kunsten efter til sommer.

De svenske popikoner The Cardigans slog igennem i midten af 1990'erne med deres nok største hit "Lovefool", der var soundtrack til filmklassikeren "Romeo + Juliet".

Senest, The Cardigans spillede på en dansk festival, var på Tinderbox i 2015, og nu kan danske festivalgæster igen opleve popgruppen.

Der er også danske navne som Efterklang og Phlake med. Sidstnævnte slog igennem i 2016 og står bag hits som "Pregnant" og "Angel Zoo".

Desuden optræder indierockens stjerne Kurt Vile, det alternative rockband The Jesus and Mary Chain, bluessanger Seasick Steve og rockbandet Psyched Up Janis.

De kommende uger og måneder vil der løbende blive offentliggjort flere navne inden for både musik, kunst, foredrag og mad.

Heartland finder sted 29.-31. maj. Billetterne koster 1950 kroner plus et gebyr.