The Killer spiller videre mod alle odds

Han mistede førligheden i højre hånd og dermed evnen til at gengive sit ikoniske pianospil på hitnumre som "Great Balls of Fire" og "Whole Lotta Shakin' Going On".

Da Jerry Lee Lewis sidste år fik en hjerneblødning troede de fleste, at det var slut for den 84-årige amerikanske Rock & Roll-legende.

Men ikke alene kan den rapkæftede musiker fra sydstaten Louisiana den 29. september fejre sin 85 års fødselsdag.

Han er også begyndt at spille musik igen.

Ifølge magasinet Rolling Stone tog Jerry Lee Lewis i januar i år ind til et studie i musikbyen Nashville og lagde modstræbende sin slatne højre hånd på tangenterne af et piano.

Og til alles - inklusive hans egen - overraskelse, begyndte fingrene at bevæge sig og spille de gamle hits, som kunstneren med tilnavnet "The Killer" har turneret med siden 1950'erne.

Jerry Lee Lewis er en afholdt kunstner i de amerikanske sydstater, hvor mange elsker fortællingen om drengen, der kom fra trange kår og voksede sig til en af verdens mest feterede musikere.

Tilnavnet "The Killer" fik han som helt ung, fordi han og en ven havde for vane at kalde folk i deres omgivelser killer.

- See ya, killer, var og er en typisk afskedshilsen fra Lewis.

Mange har over årene dog tolket en sammenhæng mellem en række ulykkelige omstændigheder i Jerry Lee Lewis' liv og hans morderiske tilnavn.

Han har giftet sig syv gange - blandt andet med sin 13-årige kusine.

To af hans hustruer døde som unge, mens de var gift med rockstjernen.

Den ene druknede i en swimmingpool, mens hun lå i skilsmisseforhandlinger med Lewis.

Den anden døde i sin seng efter at have indtaget en større dosis af Jerry Lee Lewis' metadon.

Særligt det sidste dødsfald vakte manges mistanke om, at Jerry Lee Lewis kunne have haft en finger med i spillet, da kvinden angiveligt havde mærker på halsen, og Lewis havde rivemærker på hænderne.

Lewis blev stillet for en jury i sagen, indrømmede at de havde skændtes, men blev frifundet for alle anklager.

Til gengæld er han utvivlsomt skyldig i en række andre lovovertrædelser.

Heriblandt, da han i 1976 dukkede stærkt beruset op ved porten til Elvis Presleys "Graceland", hvor han viftede med en pistol og krævede at få "Kongen" i tale.

Alkohol og stoffer har fyldt en stor del i Jerry Lee Lewis' liv.

Allerede i 1985 fik han bortopereret en tredjedel af sin mavesæk, fordi den havde taget skade af hans livsførelse.

Han har også måttet opleve den sorg at miste to af sine sønner.

I 1962 druknede hans treårige søn, Steve Allen, i en swimmingpool, og i 1973 døde hans ældste søn, Jerry Lee Lewis Jr., i en bilulykke.

Selv frygter han ikke døden, har han sagt i et interview avisen The Guardian:

- Frygt er ikke lige min ting. Jeg elsker Gud og Jesus Kristus, og jeg tilbeder helligånden. Men jeg elsker at leve, at trække vejret. Jeg takker Gud for det hele tiden.