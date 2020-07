Thatcher sendte Sturgeon ind i politik

Det, der fik den skotske teenager ind på tanker om selvstændighed, var den daværende britiske regering under ledelse af Margaret Thatcher.

Det var i 1986, og unge Nicola Ferguson Sturgeon kunne ikke lide, hvad hun så.

- Thatcher var premierminister, økonomien var ikke i god form. Mange mennesker rundt om mig så på et liv eller en fremtid med arbejdsløshed. Jeg tror, at det gav mig en stærk fornemmelse for social retfærdighed.

- På det tidspunkt fik jeg en stærk følelse af, at det er forkert for Skotland at blive styret af en konservativ regering, som vi ikke har valgt, har Sturgeon forklaret til BBC.

Der er gået 34 år siden da, og den 19. juli fylder Sturgeon 50.

Men der er flere lighedspunkter mellem situationen dengang og i dag.

Hun er stadig medlem af SNP. Faktisk er hun partiets leder og Skotlands førsteminister.

Dengang som nu er det en konservativ regering, og dengang som nu mener Sturgeon, at Skotland ikke skal regeres fra London.

Sturgeon er uddannet advokat. I 1999 slog hun ind på den politiske løbebane, da hun blev valgt til Skotlands lokalparlament.

I 2007 blev hun førsteviceminister, da SNP vandt flertal og dannede selvstyreregering.

Hun kæmpede for løsrivelse fra Storbritannien ved folkeafstemningen om selvstændighed i 2014.

Hendes fløj tabte.

Efter afstemningen blev hun førsteminister, og fra denne post har hun siden kæmpet for en ny afstemning.

Hun fortæller gang på gang Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, at situationen er ændret, efter at Storbritannien ved folkeafstemningen i 2016 besluttede at forlade EU.

Formelt trak landet sig ud af EU den 1. februar i år, og Skotland er fulgt med, selv om skotterne foretrækker EU-medlemskab.

Boris Johnson afviser rutinemæssigt en ny afstemning.

Sturgeon har også kritiseret Boris Johnson og hans regering for håndteringen af coronakrisen.

Storbritannien er blandt de hårdest ramte lande i verden, og Sturgeon har opretholdt en strengere nedlukning af Skotland end de regler, som London-regeringen har afstukket.

Ifølge de skotske meningsmålinger er det en politik, der har gavnet hende.