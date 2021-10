Turister fra Danmark og 47 andre lande kan fra 1. november rejse ind i Thailand igen uden at skulle gå i isolation ved ankomst. (Arkivfoto).

Thailand åbner for vaccinerede danskere fra november

Fra 1. november slipper vaccinerede danskere for at skulle i isolation, når de rejser ind i Thailand.

Til november slår Thailand dørene op for solhungrende danske turister, der er færdigvaccinerede mod coronavirus.

Danmark er et af 48 lande, der fra 1. november får mulighed for at rejse ind i landet. Det er vedtaget torsdag, skriver det thailandske udenrigsministerium i et opslag på Facebook.

Også blandt andet Australien, Norge, Storbritannien, USA og Tyskland er på listen, og færdigvaccinerede rejsende herfra slipper ligeledes for de hidtidige krav om isolation ved ankomst.

Alt, det kræver, er, at man er færdigvaccineret, kan fremvise en negativ coronatest inden flyafgang og er villig til at tage en ny coronatest ved ankomst til Thailand.

Den thailandske premierminister, Prayut Chan-o-cha, skriver ifølge Bangkok Post på Facebook, at det er vigtigt at få gang i genåbningen af landet.

- Hvis vi venter, til alting er helt klar, vil det være for sent. Desuden vil turister måske vælge at rejse andre steder hen, siger han ifølge avisen.

Lempelserne for danske rejsende er rigtig godt nyt. Det mener rejseselskabet TUI, der sender første fly til Thailand den 28. november.

- Thailand er et populært rejsemål for vores kunder og vigtig for vores forretning, siger Mikkel Hansen, der er kommunikationschef i TUI, i en pressemeddelelse.

- Deres destinationer er betydningsfulde brikker i vores vinterprogram, og derfor er vi glade for, at det allerede nu bliver muligt at sende vores gæster dertil, siger han.

Første planlagte fly fra TUI lander på øen Phuket i den sydlige del af landet, der ligesom Krabi og Khao Lak er blandt danskernes mest populære rejsemål i Thailand.