Testudbydere forsøger at få podere i nye job

Men de tre udbydere af lyntest Carelink, Falck og Copenhagen Medical lader ikke de mange tidligere ansatte i stikken.

I stedet har udbyderne ihærdigt forsøgt at matche deres ansatte med ledige job.

Copenhagen Medical holdt i september to jobmesser, hvor virksomheder og podere kunne møde hinanden. Det var en stor succes, fortæller presseansvarlig Trine Baadsgaard

- Virksomhederne har været virkelig glade for det. De mangler ansatte, og vi har snart nogle, der mangler et job, siger hun.

Også Falck afholder for tiden jobmesser for deres mange podere.

6. oktober blev der afholdt messe i Aalborg, ligesom der i den følgende uge vil være jobmesser i Aarhus og Roskilde.

- Vores podere har ydet en kæmpe indsats under pandemien og bidraget til at løse en vigtig samfundsopgave. Det skylder vi dem stor tak for.

- Og derfor vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dem videre og sammen med virksomhederne vise, hvilke jobmuligheder der er, siger Jørgen Mieritz, ambulancedirektør i Falck, i en meddelelse.

På Copenhagen Medicals jobmesse i september var blandt andet virksomheden Forenede Hotelservice med.

Det har givet ansatte til virksomheden, fortæller administrerende direktør Ricco Alvarez.

- Det er svært at finde folk for tiden, så det her var en oplagt mulighed for at få noget kvalificeret arbejdskraft. Og vi fik da også ansat flere i forbindelse med jobmessen, siger han.

Restauranter og hoteller har i månedsvis hungret efter arbejdskraft, som de har haft svært ved at skaffe efter genåbningen.

Flere har peget på, at den høje løn til podere har gjort det mere attraktivt for unge at tage job som poder frem for eksempelvis et ufaglært tjenerjob.

Podere har fået mellem 187 og 250 kroner i timen afhængig af tillæg.

Til sammenligning ligger den typiske timeløn ifølge brancheorganisationen Horesta på 130 kroner for unge, der arbejder i restaurationsbranchen under overenskomst.

Horestas medlemmer har stor interesse i at deltage på jobmesser og er mere end klar til at ansætte poderne, siger Kristian Nørgaard, politisk chefkonsulent i Horesta.

- Mange podere er ikke de tunge ledige. De vil gerne finde noget andet arbejde. Og de har løst en opgave, hvor de har skullet betjene danskerne, så mange af dem er allerede servicemindede og udadvendte.

- Derfor er vi meget klar til at tage imod dem til mange typer job. Flere virksomheder havde endda kontrakter med til jobmesserne, fordi de så gerne vil ansætte folk, siger han.

Det er ikke kun virksomheder, der er til stede på testudbydernes jobmesser.

Alle udbydere har lavet samarbejde med Sosu-skolerne. Her forsøger de at matche de podere, der har fået en interesse for det sundhedsfaglige, med en uddannelse som eksempelvis sosu-assistent eller -hjælper.

Der er nemlig virkelig brug for nye studerende netop her, lyder det fra Sosu-skolerne.