Testkørsler lukker metroen om aftenen og natten i ferien

Linjerne lukkes aften og nat i perioden fra søndag den 11. oktober til fredag den 16. oktober, oplyser Metroselskabet i en pressemeddelelse.

I stedet bliver der indsat metrobusser, så passagerer kan komme fra A til B.

Der er indkøbt i alt otte nye tog for at øge kapaciteten på de to linjer. De kommer til at indgå i driften i løbet af 2021, men skal altså testkøres først.

Metroselskabet oplyser yderligere, at der den seneste tid er gennemført testkørsler på M1 på strækningen fra Vestamager til DR Byen, hvorfor denne strækning i perioder har været lukket.

Metroen i København er løbende blevet udbygget med nye linjer og metrotog, siden den åbnede i 2002.

I alt 78,8 millioner passagerer rejste sidste år med metroen. Det er en stigning på cirka 22 procent i forhold til året før. Det hører med til historien, at en ny linje, M3 Cityringen, åbnede i slutningen af september 2019.

Under coronakrisen har passagertallet dog været langt lavere. I august oplyste Metroselskabet, at passagertallet var faldet med 25-30 procent under coronakrisen.

Det skyldes blandt andet, at borgere er blevet opfordret til at undgå myldretiden for at mindske smittespredning med coronavirus.

Også andre problemer har metroen været ramt af under krisen. Således måtte Metroselskabet i august beklage, at der havde stået håndsprit på stationerne, som ikke virker mod virus.

Fejlen blev rettet, efter at en kunde gjorde opmærksom på den.