Mange er nervøse for at give smitte videre til familiemedlemmer i julen, og derfor er der stor efterspørgsel på at få lavet en test umiddelbart før juleaften. På flere teststeder er alle tider booket 22. december. Billedet er fra Herning, hvor der dog fortsat tirsdag var ledig kapacitet. (Arkivfoto)

Testcentre presses af raske julegæster

Fagfolk advarer mod at lade sig coronateste for en "sikkerheds skyld". Det kan give falsk tryghed og betyde, at personer med symptomer ikke kan komme til.

Så mange vil testes i dagene op til juleaften, at der tirsdag var udsolgt for ledige tider 22. december på flere af landets teststeder - blandt andet i København, flere steder på Sjælland og i Aarhus.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her