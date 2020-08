Testcentre får styr på it-bøvl og er genåbnet

Det tekniske nedbrud betød, at Lægemiddelstyrelsen gik over til en nødprocedure for udlevering af receptpligtig medicin, hvor der midlertidigt er dispensation for kravet om elektronisk recept. Til gengæld kunne man under nedbruddet kun få udleveret akut og nødvendig medicin.

Fejlen er rettet, så recepter igen kan findes i it-systemet. Dermed ophører dispensationen for krav om recept også.

Cpr-nummer-fejlen ramte Det Fælles Medicinkort. Det er et system, som gemmer folks medicinkort på nettet og rummer blandt andet et elektronisk receptsystem. Det bruges til at få adgang til oplysninger om borgernes medicin og vaccinationer.

Systemet bruges af hospitaler, almene praksisser og apoteker, og formålet er at forhindre fejlmedicinering.

Det er ikke første gang, der er bøvl med Det Fælles Medicinkort, som er en del af Sundhedsplatformen.

Mellem den 16. og 23. juli gjorde en fejl på Sundhedsplatformen, at blandt andre kræftpatienter fik udskrevet dobbelt dosering af medicin.

I maj 2019 havde systemet en fejl, hvor hospitaler, sygeplejersker, kommuner og almene praksisser måtte døje med lange ventetider og af og til et system, der slet ikke var tilgængeligt.

I august 2018 kom det frem, at en fejl i Det Fælles Medicinkort havde forårsaget, at der var angivet forkerte doser medicin på mærkatet på de pilleglas og -æsker, som patienter har fået udleveret på apoteket.

Senere samme år var der problemer igen, da det kom frem, at tusindvis flere recepter og lægeordinationer var fejlbehæftede.