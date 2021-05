Se billedserie Det er status quo med udrejsecenter Kærshovedgård, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Centret skal fortsat huse 130 dømte udlændinge. (Arkivfoto) Foto: Celina Dahl/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Tesfayes beslutning bekymrer i Midtjylland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tesfayes beslutning bekymrer i Midtjylland

På Langeland er de lettede over at slippe for 130 kriminelle udlændinge. I Ikast-Brande kalder borgmesteren beslutningen for "dårligt politisk håndværk".

Danmark - 26. maj 2021 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Stor er lettelsen på Langeland, efter at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har droppet at oprette et nyt udrejsecenter for kriminelle udlændinge på øen. - Det har været fuldstændig fantastisk at få nyheden, lød det fra butiksejer i Bagenkop Cecilia Vanman tirsdag aften, hvor hun sammen med andre langelændere var på vej hjem i bus fra Christiansborg.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger