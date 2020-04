Tesfaye vil have tal på coronasmitte blandt indvandrere

Mattias Tesfaye (S) håber, at der snart kommer tal, der kan vise, om borgere med anden etnisk baggrund er overrepræsenteret i statistikkerne for smitte med coronavirus.

I vores nabolande er erfaringen ifølge Tesfaye, at smitten har en etnisk slagside.

- Jeg håber også snart, at vi kan få nogle tal, som kan vise, om der i Danmark er en overrepræsentation af borgere med anden etnisk baggrund, lyder det fra Mattias Tesfaye.

Meldingen kommer, efter at Hvidovre Hospital over for selvsamme avis har meldt om et stort antal indlæggelser af borgere med anden etnisk baggrund.

Ifølge overlæge Thomas Benfield er det en klar anledning til at få opgjort etniciteten blandt de coronasmittede.

- Når jeg ser, hvem der ligger på vores afdeling, så ser det ud, som om der er flere med anden etnisk baggrund end ellers. Billedet er det samme på intensivafdelingen, lød det onsdag fra Thomas Benfield til B.T.

I Sverige har man opgjort etniciteten på de smittede.

Personer med rødder i Irak, Tyrkiet, Syrien, Somalia og flere andre mellemøstlige og afrikanske lande er overrepræsenteret, lyder det ifølge en rapport fra de svenske Folkhälsomyndigheter.

Mattias Tesfaye har også været ude med en udmelding til danske muslimer på sin Facebook-profil om at holde afstand under ramadanen, der begynder torsdag.

Her berører han emnet omkring en eventuel overrepræsentation af borgere med anden etnisk baggrund.

- Overlæger slår alarm. De siger, at alt for mange indvandrere er indlagt med Corona. Vi skal altså passe på hinanden! I aften starter jeres højtid. Ramadanen. Den må IKKE betyde en eksplosion i smittede, skriver ministeren på Facebook torsdag.