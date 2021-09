Tesfaye var til dialogkaffe i Bording

Det var regeringens plan for at aflaste lokalsamfundet omkring udrejsecenteret Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland.

Et ekstra udrejsecenter på Langeland til udviste kriminelle og personer på tålt ophold.

Men den plan gik i vasken. Og kort efter - i maj - lovede udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), at han "snarest muligt" ville give området omkring Kærshovedgård en hjælpende hånd.

Fire måneder efter er hjælpen på vej. Mandag mødtes ministeren med den lokale borgmester, naboerne til centeret og områdets forretningsdrivende.

De drøftede, hvordan regeringen kan skabe mere tryghed for området.

Det er skuffende, at det tog så lang tid. Men lokalsamfundet må få det bedste ud af dialogen.

Sådan lød det fra Ikast-Brandes borgmester, Ib Lauritsen (V), umiddelbart efter mødet med ministeren:

- Virkeligheden er jo, at det center sandsynligvis ser ud, som det gør, og at der ikke er nogen, der har modet og viljen til at lave det om, sagde han.

- Det stiller lokalsamfundet i den situation, at det skal få det bedst mulige ud af det, når der nu bor 250 mennesker på Kærshovedgård.

Mattias Tesfaye blev også mødt med en underskriftindsamling på 900 navne.

De lokale borgere havde skrevet under på en række konkrete krav til, hvordan regeringen gør det mere trygt at være erhvervsdrivende tæt på- eller nabo til Kærshovedgård.

Herunder er der krav om, at regeringen etablerer videoovervågning og alarmsystemer ved Bording midtby i butikker og ved stationen og hos naboer til udrejsecenteret, der ønsker det.

Borgerne kræver desuden, at regeringen sørger for uniformeret vagtværn omkring butikker og en hurtigere adgang til politiet for Kærshovedgård.

Det er nogle af de tiltag, som regeringen lovede borgerne på Langeland, da planen om at etablere et udrejsecenter der blev fremlagt.

Det påpeger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Han mener, det er hovedløst, at regeringen ikke tilbød naboerne omkring Kærshovedgård det samme, ligeså snart det blev klart, at Langeland ikke var en mulighed.

- Der er gået fire måneder, og nu kommer ministeren på charmebesøg. Og så skal der først derefter arbejdes med hjælp til lokalsamfundet. Det viser, at det ikke er blevet taget alvorligt af regeringen,

- Det eneste, man har gjort, er at forstærke hegnet. Man har ikke tilbudt naboer til Kærshovedgård noget af det, man tilbød på Langeland, siger DF-formanden.

Står det til Dansk Folkeparti, hjælper man lokalsamfundet bedst ved at fjerne de mest kriminelle og utryghedsskabende personers mulighed for at forlade centeret.

Men det er ikke et forslag, der har nogen gang på jord, fordi det er frihedsberøvelse, mener Venstres udlændingeordfører, Mads Fuglede.

Han ser hellere, at regeringen tager den tidligere regerings forslag op og flytter dem, der er på tålt ophold og kriminelle udviste, til et udrejsecenter på øen Lindholm.

- Jo mere afsondret, man har de kriminelle, afviste asylansøgere, jo bedre.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en kommentar fra Mattias Tesfaye mandag.