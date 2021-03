Tesfaye tager tævene i orkanens øje

Han har taget turen fra Enhedslisten over SF og videre til Socialdemokratiet. Han er glad for at gå i afslappet tøj, men ses nu ofte i jakkesæt. Og ture i S-tog til Christiansborg er blevet skiftet ud med ministerbil.

Jo, der er sket meget i Mattias Tesfayes politiske karriere, som i juni 2019 nåede en foreløbig kulmination.

Det skete, da statsminister Mette Frederiksen (S) efter folketingsvalget udpegede ham til den strategisk vigtige post som udlændinge- og integrationsminister.

Mattias Tesfaye, som onsdag den 31. marts fylder 40 år, havde på det tidspunkt i halvandet år bestredet posten som Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører.

I den periode foretog partiet et stort sving til højre i udlændingepolitikken, så Socialdemokratiet ifølge kritikere lignede Dansk Folkeparti.

Mattias Tesfaye forsvarede loyalt sit parti, når de øvrige partier i rød blok kritiserede Socialdemokratiets kursskifte sønder og sammen.

Men skiftet gav bonus, for Socialdemokratiet vandt valget, og i knap to år har Mattias Tesfaye altså stået i spidsen for Danmarks udlændinge- og integrationspolitik.

Stadig står han midt i orkanens øje, hvor han skal afværge angreb fra støttepartierne for at være alt for højredrejet, blandt andet med regeringens afvisning af at hente danske børn hjem fra fangelejre i Syrien.

Mens han samtidig jonglerer med kritik fra partier i blå blok, som forsøger at udstille regeringen som slappere, som giver for høje ydelser til indvandrere.

Mattias Tesfaye blev født i Aarhus, hvor han i 2001 blev færdig som murersvend.

Som teenager meldte han sig ind i partiet DKP/ML, som oprindeligt var et stalinistisk parti, og han var aktiv i den politiske ungdomsorganisation Rød Ungdom.

Han engagerede sig i murernes fagforening i Aarhus og blev formand for 3F Ungdom, hvor han også fik arbejde som faglig sekretær.

I 2005 meldte Mattias Tesfaye sig ind i Enhedslisten, og tre år senere gik turen videre til SF.

Her blev han i 2010 en del af landsledelsen og to år senere næstformand i partiet med opbakning fra SF's daværende formand, Villy Søvndal.

I 2013 meldte han sig ind i Socialdemokratiet, da han var utilfreds med den linje, som den dengang nyvalgte SF-formand, Annette Vilhelmsen, lagde.

To år senere blev Mattias Tesfaye, der er gift og har tre børn, valgt ind i Folketinget.

Undervejs i sin politiske karriere har han skrevet flere bøger. Herunder "Velkommen Mustafa - 50 års socialdemokratisk udlændingepolitik", der udkom i 2017.