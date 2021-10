Tesfaye presses i sag om flerkoneri

- I næste uge planlægger jeg at fremsætte et lovforslag for Folketinget, der vil give de evakuerede afghanere mulighed for at søge et toårigt opholdsgrundlag.

- Lovforslaget bliver ændret på flere punkter i forhold til den tekst, der har været i høring. Det betyder blandt andet, at vi ikke vil anerkende flere ægtefæller eller mindreårige ægtefæller som grundlag for en opholdstilladelse efter særloven, lyder det fra Tesfaye i en skriftlig kommentar.

Debatten tog fart, da Jyllands-Posten torsdag skrev, at regeringen ville godtage flerkoneri og mindreårige ægtefæller i den nye særlov om ophold til evakuerede fra Afghanistan.

Da der i august blev indgået en politisk aftale om evakuering og midlertidigt ophold, blev det ellers i aftalen specifikt understreget, at den ikke gjaldt for mindreårige ægtefæller og eventuelle ægtefæller ud over én.

Altså et nej til den type ægteskaber.

Men i det senere lovudkast fremgik det, at forholdene under evakueringen i Afghanistan var komplicerede, hvilket medførte, at "der er eller kan have være blevet evakueret udlændinge, der ikke var omfattet af den politiske aftale".

- Det er Udlændinge- og Integrationsministeriets opfattelse, at sådanne udlændinge under de givne omstændigheder tillige bør kunne meddeles opholdstilladelse, lyder det i udkastet

Venstre og De Konservative kræver nu et klart svar fra regeringen.

- Regeringen har truffet så mange underlige beslutninger og lavet så mange kovendinger i denne her sag, at vi skal se et lovforslag på tryk, før vi er tilfredse, siger Venstres Morten Dahlin, der er medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget.

Hos De Konservative vil Marcus Knuth have klarhed over, om Danmark har evakueret mindreårige ægtefæller eller personer, som deler ægtefælle med en anden.

- Regeringen havde vel ikke lavet lovteksten, hvor de lægger op til det, hvis ikke det var tilfældet.

- Det har jeg skrevet til Mattias Tesfaye om senest torsdag. Og jeg har stadig ikke fået et svar, siger han.

Danmark har taget imod cirka 1000 evakuerede fra Afghanistan.

Til Jyllands-Posten oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet, at det for nuværende ikke er bekendt med, at der er mindreårige ægtefæller iblandt.

Ministeriet er heller ikke bekendt med nogen, der har taget mere end en kone med. Men der er dog en afdød mand, som var gift med to kvinder på samme tid. De to koner (nu enker) er begge blevet evakueret til Danmark.