Tesfaye: Lov om fratagelse af pas kan stå i flere år

Inden sommeren 2021 skal Folketinget igen se på, om der er flertal for lovforslaget, der skal gøre det muligt administrativt at fratage fremmedkrigeres danske statsborgerskab.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) efter onsdagens førstebehandling af lovforslaget, som dermed justeres.

- Vi har fremsat et lovforslag uden en solnedgangsklausul. Men vi har fået en masse høringssvar fra organisationer, der mente, at det kunne være en god idé, siger Tesfaye.

Det er blandt andet Venstre, som har talt for at indføre en udløbsdato. Altså en såkaldt solnedgangsklausul.

Alene med støtten fra Venstre har S-regeringen allerede sikret sig et flertal for lovforslaget, som hastebehandles onsdag og torsdag.

Også SF og De Radikale har foreslået en solnedgangsklausul.

SF kræver ændringer for at støtte lovforslaget i sin nuværende form. SF kræver, at en domstolsprøvelse skal gøres automatisk. Dermed sikres det, at fremmedkrigerne ved fratagelse af statsborgerskabet får ret til at få efterprøvet afgørelsen.

De Radikale stemmer ikke for forslaget. Men partiet har talt for en solnedsgangsklasul, når der nu er et flertal i Folketinget.

- Derfor tænkte jeg at indarbejde klausulen, så flest mulige kan bakke op om lovforslaget. Det betyder, at vi inden udgangen af næste folketingsperiode, altså inden sommeren 2021, skal genbekræfte loven.

- Og der vil vi også være i en situation, hvor vi kan vurdere, hvordan loven har fungeret. Måske vil der være behov for at justere lidt, siger Tesfaye.

Ministeren tilføjer, at han ikke tror, at regeringen eller Venstre for den sags skyld har ændret holdning til den tid.

Han frygter, at det også om nogle år er nødvendigt at have loven.

- Jeg håber ikke, at vi er i en situation, hvor der er fremmedkrigere på fri fod.

- Men jeg frygter den generelle situation, der er i det internationale samfund, som gør, at unge mennesker i Vesten kan blive rekrutteret til konflikter i Mellemøsten, siger Tesfaye.

Lovforslaget skal eksempelvis ramme fremmedkrigere med dansk pas, der kæmper for den militante bevægelse Islamisk Stat i Syrien og Irak.

Torsdag behandler Folketinget lovforslaget færdigt. Herefter forventes det, at lovforslaget bliver vedtaget.