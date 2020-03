Terrortrussel fra højreekstremister er øget i Danmark

Indbyggere i Christchurch har lagt blomster uden for moskeen Al Noor i Christchurch i New Zealand i anledning af etårsdagen for angrebet. Angreb som det kan inspirere til yderligere højreekstremistiske angreb udført af soloaktører, vurderer Center for Terroranalyse i ny trusselsvurdering. (Arkivfoto)

Foto: Sanka Vidanagama/Ritzau Scanpix