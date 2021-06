Terrortiltalt var i radikalt muslimsk miljø i et års tid

Det fortæller den nu 26-årige, der er en af de to tiltalte i en sag om terrorplaner, der fredag er fortsat i Københavns Byret.

- Jeg er stadig muslim, men ikke på samme måde, siger han og fortæller om perioden, hvor han var 18-19 år:

- På det her tidspunkt gik jeg meget op i, hvad man måtte og ikke måtte. Ikke drikke alkohol, ikke have en kæreste, ikke trimme sit skæg.

De to tiltalte i terrorsagen er begge er 26 år og er tiltalt for at købe to pistoler, som angiveligt skulle bruges til terror. De nægter sig begge skyldige.

Den ene købte pistolerne, mens ham der trak sig fra gruppen, anklages for at givet penge til at købe dem. Han fortæller, at han kommer fra en kulturel muslimsk familie.

- Det var ikke, fordi de var særligt religiøse, siger han.

Men i sit sabbatår efter gymnasiet opsøgte han en muslimsk radikal gruppe. Han fortæller, at han ikke var egentlig medlem af gruppen, men delte flyers ud og spiste med dem.

- Vi tog i moské. Jeg fik længere skæg, begyndte at gå i islamisk tøj, hvor man har et sæt med bukser og en lang kjortel, siger han.

Den 26-årige mands fire år ældre storebror rejste til Syrien i 2012. Ifølge anklageren kæmpede han for Islamisk Stat (IS). Han har også en fætter, som rejste til Syrien, men ham kendte han ikke, fortæller han.

Den 26-årige tager selv afstand fra IS.

- Det er forfærdeligt, siger han om terrororganisationen.

Efter et års tid trak den 26-årige mand sig fra det muslimske miljø.

- Jeg kommer ind på ergoterapeut-studiet. Der begynder jeg at trække mig fra det islamiske miljø, siger han.

Han er viklet ind i terrorsagen, da han 10. december 2019 gav den medtiltalte kammerat 7000 kroner. Selv nægter han at vide, at pengene skulle bruges på pistoler.

Men dagen efter købte kammeraten to pistoler, som han afhentede ved Field's på Amager. Sælgeren var dog PET-agent, og de to mænd blev anholdt i en omfattende aktion.

Adskillige andre blev også anholdt, nogle er løsladt igen, mens nogle er sigtet i en anden sag.

Sagen mod de to terrortiltalte fortsætter på torsdag.