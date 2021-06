Terrortiltalt brændte billede af Jesus i pas: Det var en skør tanke

- Jeg tror på Gud, ja, jeg tror på profeter og islam, ja. Men det betyder ikke, at jeg er from eller retskaffen, siger den 26-årige mand med en tydelig stemme.

Han er tiltalt for at have planer om at begå et terrorangreb, da han i december 2019 købte to pistoler af en person, som i virkeligheden var PET-agent. Han nægter sig skyldig.

Ifølge anklager Line Steffensen sympatiserede han med terrororganisationen Islamisk Stat (IS), men det nægter han.

- Dem tager jeg stærkt afstand fra. Jeg har undersøgt dem, og jeg har selvfølgelig godt kunnet se, at det har været en meget ekstrem fortolkning af koranen og profetens budskaber, siger han.

Han fortæller også, at han respekterer andre religioner.

Den 26-årige mand, der har langt mørkt hår og skæg, er født i Egypten, men har boet i Danmark, siden han var helt lille. Han har dansk pas. Men i passet er en sort plet, på den side hvor Jellingstenen med den korsfæstede Jesus er afbilledet.

- Det er brændt væk. Det var ikke et forsøg på det. Det var for at ændre logoet. Jeg ved godt, at det skal forestille at være Jesus.

- Jeg synes, at det er nedværdigende. Jeg tror ikke på, at Jesus blev hængt på et kors. Når vi beder, må der ikke være genstande af idoler, der bliver tilbedt af andre, forklarer han.

- Det var en skør tanke. Jeg var lidt ny inden for islam dengang.

Bliver han dømt, vil anklageren muligvis forsøge at fratage ham det danske pas og udvise ham.

Den unge mand fortæller, at han for nogle år siden har gået til undervisning i arabisk og også har lært om, hvad muslimer tror på.

Han har også haft en bruger på musikplatformen Soundcloud. Anklageren vil høre, hvorfor han på sin spilleliste havde sange, som var afbilledet med bevæbnede krigere, IS-flag og Osama bin Laden.

- Jeg har været nysgerrig på, hvad der blev sagt, og om jeg overhovedet kunne forstå det. Men der har været alt muligt andet derinde, siger han.

I december 2019 skrev den 26-årige mand på beskedtjenesten Telegram med en person, som i virkeligheden var en PET-agent. På et tidspunkt aftalte de at mødes, og agenten solgte ham to pistoler for 6800 kroner.

Samme dag - 11. december 2019 - slog politiet til i en omfattende aktion og anholdt i alt 20 personer. Flere er siden blevet løsladt, og nogle er sigtet i en separat sag om forsøg på fremstilling af bomber til terror.

En anden mand - også 26 år - er ligeledes tiltalt for terrorforsøg ved at have medvirket til købet af de to pistoler. Han kræves udvist.

Han gav dagen inden våbenkøbet den 26-årige mand 7000 kroner. Ifølge anklagemyndigheden vidste han, at de skulle bruges på køb af våben til terror, men han nægter sig også skyldig. Han ventes afhørt i næste uge.