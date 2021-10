Terrortiltalt afviser ven kendte sandheden bag lån

- Jeg skulle hente nogle penge, som jeg også får sagt i telefonen, siger den 26-årige i Københavns Byret, hvor han er tiltalt for at have planer om at begå terror.

Den terrortiltalte fortæller, at vennen kom ud fra sit hjem og gav ham de 7000 kroner. Men vennen fik ikke at vide, at pengene skulle bruges på pistoler, lyder den 26-åriges forklaring.

Han fortalte i stedet, at de skulle bruges på medicin til hans søn og reparation af bil. Men han ville købe pistoler - ikke for at begå terror - men blandt andet fordi han følte sig truet, forklarer den 26-årige.

- Jeg er blevet truet verbalt og også med en pistol, siger den 26-årige, der har langt mørkt hår og skæg.

Dagen efter lånet mødtes den 26-årige med en person ved shoppingcenteret Field's for at købe de to pistoler for 6800 kroner. Personen var dog politiagent, og den 26-årige blev anholdt som led i en større politiaktion.

En af de anholdte var vennen, som udlånte pengene, og den 27-årige sidder i sagen også tiltalt for forsøg på terror, da han ifølge anklagemyndigheden medvirkede til købet af pistolerne. Han nægter sig også skyldig.

Den 27-årige har samme forklaring som den 26-årige om, hvad der blev fortalt, at pengene skulle bruges til.

- Han fortæller, om han ikke kan låne 7000 kroner, fordi hans bil skal repareres? Og han fortæller, at hans nye barn er syg, og han skal købe medicin til barnet, siger den 27-årige.

Ved politiaktionen den 11. december 2019 blev flere andre personer i den 26-årige mands personkreds anholdt.

- De havde slet ikke noget med det at gøre, siger den 26-årige.

Det er kun den 26-årige og 27-årige, der er tiltalt i sagen om forsøg på terror med våben.

De to tiltalte har siddet varetægtsfængslet i sagen siddet anholdelsen i december 2019. Retssagen begyndte i juni, og den ventes afgjort dette efterår.

På mandag ventes det, at politiagenterne i sagen skal afhøres i retten.