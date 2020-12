Terrorsigtet kræves fængslet - poserede med afhuggede hoveder

Efter knap et års fængsling i Tyrkiet blev den danske statsborger torsdag udleveret til Danmark, og fredag formiddag er han i et grundlovsforhør, hvor han kræves varetægtsfængslet.

Retsmødet foregår dog for lukkede døre af hensyn til efterforskningen af sagen. Det er på trods af, at Jacob El-Ali ellers har udtalt sig til flere medier.

- Det er navnlig henset til, at der ligger materiale i sagen, som offentligheden ikke kender, og som man skal have lejlighed til at høre sigtedes forklaring og vidners forklaring til, siger dommeren.

Jacob El-Ali vil ikke udtale sig under fredagens lukkede retsmøde.

- Han ønsker ikke at svare på spørgsmål i dag, siger forsvarer Tenna Dabelsteen.

Hun oplyser dog, at han nægter sig skyldig i fire ud af fem sigtelser. Han erkender at have opholdt sig i al-Raqqa-distriktet i Syrien, men nægter de andre sigtelser.

Jacob El-Ali blev 7. januar i år anholdt og fængslet i Tyrkiet. Det skete efter en international efterlysning. For tilbage i december 2014 blev han i et retsmøde på dansk jord varetægtsfængslet in absentia for at hylde terror.

En fængsling in absentia betyder, at han ikke var til stede, og det kan bruges til at efterlyse en mistænkt internationalt.

På sin åbne Facebook-profil havde han uploadet flere billeder, der hyldede Islamisk Stat. Det drejede sig blandt andet om billeder, hvor man så ham stå foran en række afhuggede hoveder.

Siden er der kommet flere sigtelser til.

I oktober 2015 blev han sigtet for at fremme terrorvirksomhed ved at have kæmpet for Islamisk Stat. Desuden skal han ifølge sigtelsen have planlagt en rejse til Syrien for mindst én anden person.

I grundlovsforhøret fredag bliver han mødt med yderligere sigtelser.

De drejer sig om, at han skal have ladet sig hverve til Islamisk Stat og have forsøgt at hverve Enes Ciftci til organisationen. 28-årige Ciftci er allerede dømt for at have ladet sig hverve til terror og for at sende penge til IS.

Den sidste sigtelse - som er den han erkender - går på, at Jacob El-Ali uden tilladelse skal have opholdt sig i al-Raqqa-distriktet i Syrien. Al-Raqqa var hovedbyen i Islamisk Stats selvudråbte kalifat.