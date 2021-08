Terrorsigtet familie skal blive i fængslet på syvende måned

På fredag har de siddet varetægtsfængslet i et halvt år, mens politiet fortsat efterforsker sagen.

Der er tale om to brødre, deres forældre samt den ene brors hustru, hendes søster og søsterens mand.

De syv blev sammen med flere andre personer anholdt i weekenden 6.-7. februar, hvor der også blandt andet blev foretaget ransagninger på to adresser i Holbæk.

Brødrene er sigtet for at lægge planer om at sprænge en terrorbombe, mens de øvrige er sigtet for at have medvirket til brødrenes planer.

Ifølge sigtelserne har de to brødre bestilt en række kemikalier til levering på den ene brors adresse i Dessau i Tyskland. På adressen har brødrene angiveligt også fremstillet detonatorer.

En detonator er en anordning, som er nødvendig for at få en bombe til at eksplodere. I sagen har politiet beslaglagt en mobiltelefon, som er blevet ombygget, så den - i hvert fald ifølge sigtelsen - kan virke som detonator.

På en af adresserne i Holbæk fandt politiet desuden en riffel med kikkertsigte og 66 tilhørende skarpe patroner, en pumpgun med 117 tilhørende skarpe patroner et sæt walkie-talkier og et Islamisk Stat-flag.

Sagen har siden februar været ført for lukkede døre. Ved hver fristforlængelse er der altså ikke kommet noget nyt ud, og retsmøderne har været uden adgang for offentligheden. Kun sigtelsen mod de syv er offentligt kendt.

Seks øvrige personer blev også anholdt i februar, men de blev løsladt igen i april.

Ved retsmødet mandag var to af de syv sigtede ikke til stede, da de havde accepteret at få forlænget deres varetægtsfængsling, skriver sn.dk.