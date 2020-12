Terrorsigtet blev nedværdiget af personale i danske fængsler

Gennem mere end 11 måneder måtte en sigtet i en terrorsag finde sig i hver dag at skulle smide tøjet og lade sig visitere - nogle gange i ydmygende stillinger - i danske arresthuse og fængsler.

Det har Vestre Landsret i denne uge afgjort.

Manden blev varetægtsfængslet den 9. juni 2016, og frem til 22. maj 2017 blev han visiteret nøgen 301 gange, hvor han som regel også skulle sprede ballerne og sætte sig på hug.

I samme periode blev hans celle ransaget 318 gange.

Det skete i Køge Arrest, Aarhus Arrest og i Enner Mark Fængsel ved Horsens.

Manden var sigtet - og blev siden dømt - for at lade sig hverve til Islamisk Stat, IS, og modtage træning i våben og bombesprængninger.

Beslutningen om de daglige visitationer blev truffet af Kriminalforsorgen og blev begrundet med terrorsigtelsen, og med at han i forbindelse med en tidligere afsoning havde sagt, at han støttede IS.

I arresten i Aarhus var en fængselsbetjent betænkelig ved de daglige visitationer.

Han skrev i en mail i december 2016 blandt andet, at han ville "udtrykke min bekymring for indsatte, der i længere tid og uden udsigt til ændring har været underlagt et meget stramt regime".

Svaret var, at det skulle fortsætte indtil videre. Og det fortsatte altså indtil 22. maj 2017.

Vestre Landsret slår i dommen fast, at der i dansk ret ikke er hjemmel til rutinemæssigt at gennemføre undersøgelser af den sigtede, som det skete. Det var altså ulovligt.

Samtidig fastslår retten, at der var tale om en nedværdigende behandling, som var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Advokat Tobias Stadarfeld Jensen fra Advokaterne Bonnez & Ziebe, der førte sagen for den indsatte ved landsretten, siger at dommen først og fremmest er vigtig for hans klient. Men han mener også, at den bør føre til ændringer hos Kriminalforsorgen.

- Dommen må efter min opfattelse give Kriminalforsorgen anledning til at overveje omfanget og intensiteten af deres visitationsregimer over for landets indsatte, hvor blandt andet rutinemæssige nøgenvisitationer ifølge mine oplysninger udføres i vidt omfang, siger Tobias Stadarfeld Jensen.