Terrorforsker: Nazihærværk er en koordineret magtdemonstration

"Med det her prøver de at vise, at de er stærke i alle lande, at der findes en handlingskraft, og at det kan eskalere til sager, der er mere voldsomme. Det er derfor, det er en koordineret operation," siger Magnus Ranstorp.

I Danmark blev der øvet hærværk på 80 jødiske gravsteder i Randers og mod en mindesten i Aalborg og malet graffiti flere steder. Derudover blev der klistret gule jødestjerner på postkasserne flere steder i landet, blandt andet hos et jødisk ægtepar fra Silkeborg.

I Sverige, Norge og Finland blev der på lignende måde klistret gule jødestjerner på mediehuse, foreninger og synagoger.

De gule stjerner er kopier af de stjerner, som jøder blev tvunget til at bære under Anden Verdenskrig.

Ved hærværk på en ejendom i Vallensbæk ved København blev der både malet jødestjerne på muren og med skabelon malet "nordfront.dk".

Det sidste er webadressen på den danske del af organisationen Den Nordiske Modstandsbevægelse, og det er formentlig nogen fra organisationen eller med forbindelse til den, der står bag angrebet, siger Magnus Ranstorp.

"Det er en antidemokratisk organisation, der forsøger at erstatte demokratiet med et nordisk tingstyre. De vil forbyde ytringsfriheden. Det er en nynazistisk organisation," siger Magnus Ranstorp.

"Det er Sverige, der er epicentret," understreger den svenske terrorforsker.

Organisationen har haft meget stor succes med at skræmme og intimidere politikere og de personer, som organisationen anser som fjender, fortæller den svenske forsker.

I Danmark er der relativt få medlemmer, og deres aktioner består for langt størstepartens vedkommende af at sætte klistermærker op med organisationens logo, den såkaldte tyr-rune. Alligevel advarer den svenske terrorforsker om at være på vagt:

"Det er en farlig organisation, som Danmark skal tage yderst alvorligt."

Hvad tænker du om det, der skete i weekenden i de fire lande?

Myndighederne er nødt til at angribe det her stenhårdt og identificere dem, der står bag aktionerne," siger Magnus Ranstorp.

"Det er vigtigt at tage fat i det tidligt, for ellers kan man få svenske tilstande, hvor de bliver store og skaber stor utryghed," siger Magnus Ranstorp.

Hos Mosaisk Trossamfund i Danmark er man i kontakt med de øvrige nordiske lande for at få et overblik over hærværket.

"Vi er i sagens natur stærkt berørte. Vi tager hånd om de familier, der er berørt, og vi kommer ikke til at dukke os," siger formanden for Det Jødiske Samfund, Henri Goldstein i et skriftligt svar til Information.

"At det sker lige præcis på årsdagen for Krystalnatten, er bevis på, at det tænkesæt, der førte til Holocaust, eksisterer i 2019. Og at der er mennesker, som er parat til at gå til ekstremer for at føre denne menneskefjendske ideologi ud i livet. Det skal ses i denne historiske kontekst og må derfor tages meget alvorligt, også selv om der heldigvis ikke er mennesker, der er kommet til skade," siger Henri Goldstein.

På terrorliste

I USA har 40 demokratiske kongresmedlemmer i midten af oktober i år i et åbent brev til udenrigsminister Mike Pompeo krævet, at Den Nordiske Modstandsbevægelse sammen med to andre organisationer kommer på de amerikanske lister over internationale terrororganisationer. Kravet er rejst af kongresmedlem Max Rose, der skriver, at organisationer som Den Nordiske Modstandsbevægelse "lever op til alle de kriterier, som USAs udenrigsministerium anvender til at inkludere organisationer på terrorlisterne".

I Sverige er flere medlemmer af Den Nordiske Modstandsbevægelse dømt for flere bombeangreb i Göteborg i 2016 og 2017. En af bomberne blev detoneret ved et lokale tilhørende fagforeningen Syndikalisterne. En anden bombe ramte flygtningeboliger ved Västra Frölunda, hvor en ansat blev hårdt såret. En tredje bombe blev aldrig udløst.

I Norge mistænker politiet, at den ene gerningsmand bag en kapring af en ambulance i Oslo i oktober i år har tilknytning til Den Nordiske Modstandsbevægelse. Ambulancen blev stjålet og brugt til at påkøre flere fodgængere. En 32-årig mand og en 25-årig kvinde blev anholdt.

Jacob Vullum Andersen er leder af den såkaldte "Rede 2" i den danske gren af Den Nordiske Modstandsbevægelse. Han afviser, at det er dem, der står bag hærværket i weekenden.

I Vallensbæk blev der dels malet en davidsstjerne og dels "nordfront.dk". Det er jo jer?

"Ja."

Så det er jo nærliggende at tænke, at det er jer, der har begået det hærværk?

"Nej, det er det ikke."

Jacob Vullum Andersen afviser tillige at kende gerningsmændene bag hærværket.

Hvad tænker du om aktionen?

"Jeg synes, klistermærkeaktionen, som åbenbart også fandt sted i Sverige og Norge, den var sgu lidt humoristisk. Det positive er, at folk vågner lidt op til den her erkendelse af, at magtjøder og jødisk infiltration i samfundet er yderst skadeligt og uønsket. Jeg kan have forståelse for, at visse personer vælger at skabe opmærksomhed om det her fremmede og undergravende element i form af en uskyldig klistermærkeaktion."

Men det er klistermærker. Hvad så når der er malet på folks huse og malet på gravstene?

"Jeg synes personligt, at det er respektløst at gå efter gravpladser. Der burde man have respekt for gravfreden. Men jeg kan have forståelse for, at personer med kendskab til jødernes forbrydelser kan have svært ved at tøjle deres vrede."

Jacob Vullum Andersen fortæller, at han er bekendt med, at demokratiske politikere i USA ønsker at få føjet hans organisation til USAs terrorlister. Han afviser, at Den Nordiske Modstandsbevægelse skulle være en terrororganisation.

"Nej, det er vi ikke. Hvis du ser på de år, organisationen har været i Danmark, så har der aldrig været vold eller trusler om vold eller voldelige optøjer. Vi møder folk og deler vores materialer ud. Det kan jeg ikke se, at der er noget terroristisk over."

Er I en demokratisk organisation?

"Vi er en revolutionær, nationalsocialistisk kamporganisation."

Dagbladet Information har foretaget en gennemgang af de såkaldte "kamprapporter", som Den Nordiske Modstandsbevægelse i Danmark har offentliggjort. Kamprapporterne er korte beskrivelser af blandt andet opklæbning af klistermærker, spredning af propaganda og opsætning af bannere. Der er ikke offentliggjort kamprapporter om hærværket på årsdagen for krystalnatten.

I alt har organisationen offentliggjort lidt over 900 af disse kamprapporter fra aktioner spredt ud over stort set hele landet.

I september 2017 skete der en meget stærk vækst i antallet af aktioner.

"I 2017 blev den danske gren for alvor startet op. Der havde været nogle forsøg tidligere. De forsøg var ikke frugtbare. Der var forkerte folk på posterne. Der var ikke den samme fanatisme i medlemmerne dengang, som der er i dag. Der kom nye folk til, og det er derfor, det har taget fart siden," forklarer Jacob Vullum Andersen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) betegnede i weekenden angrebet på gravstederne som "modbydeligt hærværk" og efterlyste, at "myndighederne må gøre, hvad de kan for at opklare de her forbrydelser".

Jacob Vullum Andersen fortæller, at organisationen ikke har hørt fra politiet i forbindelse med weekendens hærværk. Han afviser, at organisationen kan hjælpe politiet med en efterforskning af sagen:

"Jeg har svært ved at tro, at vi kender dem, der har begået noget af hærværket."

I har offentliggjort billeder fra hærværket?

"Den danske nordfront har delt fra den svenske nordfront. Så du skal have fat i svenskerne."

Politiets Efterretningstjeneste PET afviser at kommentere konkrete sager, men henviser alene til den aktuelle vurdering af terrortruslen mod Danmark, der er dateret den 12. januar 2018.

Denne rapport konkluderer, at terrortruslen fra politisk ekstremistiske miljøer i Danmark er begrænset, "men at truslen fra personer med sympati for højreekstremisme er øget".