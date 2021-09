Terrordømt har en lavere grad af mental retardering

Abdullah Akbulut fik tirsdag ti års fængsel og blev udvist for bestandigt for forsøg på terror ved Retten på Frederiksberg.

- Jeg er lidt skuffet over, at retten ikke tillagde det større betydning, siger han.

Rolf Gregersen fremhæver sagen om Kundbypigen, der blev der blev dømt for at have planlagt et terrorangreb. Hun var 17 år og fik derfor en straf på otte års fængsel, forklarer han.

Denne sag begyndte 30. april 2020, da Abdullah Akbulut købte en pistol af mærket Glock, to magasiner og 50 patroner på en parkeringsplads ved en McDonalds i København.

Våbnet, magasinerne og patronerne skulle bruges til terrorhandlinger - på et ikke nærmere specificeret sted.

Ifølge advokaten er den dømte en paragraf 69 person. Det betyder, at han kunne idømmes behandling eller anbringelse.

Men da der ikke er nogen behandling for lav intelligens, bliver han sendt i fængsel, forklarer forsvareren.

- Jeg betragter ham som en rodløs, forvildet og søgende sjæl - en forvokset teenager, sagde Rolf Gregersen under retssagen.

Og det bliver bakket op af mental undersøgelsen, der beskriver ham som "umoden og ureflekteret".

Når det gælder hans verbale forståelse og evne til at formulere sig, ligger han et trin lavere på skalaen end "en lavere mental retardering". Det trin hedder "en mindre mental retardering".

- Når det gælder hans evne til at kommunikere, er han endnu mere belastet, siger Rolf Gregersen.

Det blev bakket op af den dømtes mor under retssagen, der beskrev store vanskeligheder ved at lære tyrkisk - modsat hans bror.

Manden har en IQ på 78. Ifølge sundhed.dk er man udviklingshæmmet når man har en IQ på 70 eller under.

Både straffen og skyldsspørgsmålet blev anket til Østre Landsret. Rolf Gregersen mener ikke, at man kan fratage ham hans danske statsborgerskab.

- Efter min opfattelse er det vores problem. Han er dansk statsborger og det blev han ved fødslen. Hans mor er dansk statsborger og er født i Danmark 25 år inden ham.

- Det der måske er mest markant, at hæfte sig ved, er, at han slet ikke var klar over, at han var tyrkisk statsborger. Det er der ingen der har fortalt ham.

- Så det er først noget, der kommer frem under sagen, hvor han siger: "Jamen det kan da ikke være rigtigt, jeg har dansk statsborgerskab", siger han om sin klient.