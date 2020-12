Terrordømt fra Aarhus er for anden gang sigtet for millionsvindel

En mand, der tidligere er dømt for at have forbindelse til en terrorgruppe i Somalia, er blandt de sigtede i en sag om omfattende databedrageri for et tocifret millionbeløb.

Manden blev i sommer varetægtsfængslet af Retten i Aarhus i en sag, som involverer i alt 11 sigtede.

I terrorsagen om gruppen al-Shabaab blev han i 2014 dømt sammen med sin bror. Efter afsoning af straffen blev brødrene igen taget af politiet.

Denne gang for avanceret svindel, som skete via computere på forskellige biblioteker rundt om i landet. Udbyttet var godt otte millioner kroner.

Dommen blev afsagt i 2019. Den ældste af brødrene afsoner fortsat, men den yngre har efter løsladelsen ifølge politiets påstand atter kastet sig ud i grov økonomisk kriminalitet.

Overfor DR Nyheder udtrykker en tidligere operativ leder i PET bekymring over forløbet. Hans Jørgen Bonnichsen frygter, at pengene kan være endt hos al-Shabaab.

- Det er et naturligt spørgsmål at stille sig, hvor mange af danskernes kroner der kan være gået til at støtte al-Shabaab. Man kan få mange maskingeværer og bomber for et tocifret millionbeløb, siger han.

Svindlen har kunnet ske, fordi følsomme oplysninger fra en række borgere er blevet misbrugt.

Hans Jørgen Bonnichsen siger, at han har indtryk af, at "der er nogen, der har svigtet her".

Den aktuelle sag efterforskes af specialgruppen Særlig Efterforskning Vest (SEV). Her har man ifølge DR ingen kommentarer til spørgsmål om, hvorvidt der er efterforsket mulige spor om finansiering af terror.

Advokat Nicolai Berg er forsvarer for den varetægtsfængslede. Han afviser DR's teorier om terrorfinansiering som grundløse.

Hverken politiet eller anklagemyndigheden har fremsat den slags teorier, fastslår advokaten overfor DR.