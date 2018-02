Terrorbevogtende soldater vil sidestilles med udsendte

Det er nogle af ønskerne fra mere end 300 soldater, som i december sendte et åbent brev til forsvarschef Bjørn Bisserup, skriver Information.

19. januar sendte forsvarschefen sit svar til soldaterne. Soldaterne ønsker blandt andet, at de, som måtte blive dræbt i tjenesten med terrorrelaterede opgaver, bliver optaget på monumentet over faldne soldater på Kastellet.

Bjørn Bisserup skriver, at han godt forstår ønsket, men at monumentet er for Danmarks internationale indsats siden 1948, og derfor er det ikke det rette sted i denne sammenhæng.

Til Information fortæller han, at han ikke ved, om soldaterne skal have et monument mere eller en anden mindevæg.

- Det ved jeg ikke. Det er ikke det rigtige tidspunkt at tage stilling til det. Jeg er enig i, at de skal hædres synligt og ærefuldt. Det har jeg stor forståelse for.

- Men jeg har respekt for det monument, der er lavet, og hvad der var årsagen til, at man lavede det monument, vi har i dag, siger Bjørn Bisserup.

Det er soldaterne dog ikke tilfredse med, fortæller Flemming Vinther, formand for soldaternes fagforening, HKKF.

- Vi får en masse meldinger, der går på, at de godt kan forstå, hvad vi siger, men der sker ikke noget, siger han til Ritzau.

Han er også fortsat bekymret for, hvordan soldaternes familie er stillet erstatningsmæssigt, hvis en soldat bliver dræbt på en terrorrelateret bevogtningsopgave.

Bjørn Bisserup deler bekymringen. Men han henviser til, at et aktstykke, som er på vej i Folketinget, skal løse problemet. Flemming Vinther er dog stadig utilfreds med processen.

- Hvis de bliver dræbt, mener vi, kun det er rimeligt, hvis de erstatningsmæssigt bliver sidestillet med dem, der har været i international tjeneste.

- Vi har rigtig svært ved at forstå, at det ikke er sket endnu, siger han.