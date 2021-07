Tennissportens badboy forarger stadigvæk

Det blev i alt til 64 titler i single, deriblandt sejre i US Open og French Open plus en topplacering på verdensranglisten.

I 1979 skabte Nastase tumult på tilskuerpladserne under en kamp i US Open mod John McEnroe, hvor publikum begyndte at smide ølkrus ind på banen.

Nastase havde været så tilpas provokerende, diskussionslysten og langsom til at afvikle spillet, at dommeren til sidst valgte at diskvalificere ham.

Beslutningen delte publikum mellem dem, der var enige og uenige i dommerens beslutning, og det endte med, at kampen blev sat i gang igen - dog med en ny dommer.

Ilie Nastase tabte alligevel til McEnroe, der ligesom rumæneren var kendt for et iltert temperament.

Uden for tennisbanen var Nastase en kvindebedårer, der var sammen med flere modeller. I 2019 blev han gift for femte gang.

Det er dog ikke alle kvinder, der har været begejstret for ham.

Efter karrieren har han således skabt en hel del kontroverser. Blandt andet i sin tid som kaptajn for Rumæniens kvindelandshold, det såkaldte Fed Cup-hold.

I 2017 bad han om kaptajnen for Storbritanniens Fed Cup-hold Anne Keothavongs værelsesnummer under en kamp mellem de to lande. Det skete, mens de to poserede for fotograferne.

Samme år undskyldte Nastase også for en kommentar omkring hudfarven på den amerikanske stjerne Serena Williams' endnu ufødte baby.

Den tidligere amerikanske topspiller Pam Shriver har desuden beskyldt Nastase for at spørge hende 30 gange, om hun var jomfru, da hun i 1970'erne var 16 år - og han var dobbelt så gammel.

I 2018 blev han arresteret to gange inden for seks timer. Han blev i første omgang taget med på politistationen på grund af spritkørsel, og efter at han var blevet løsladt, kørte han over for rødt lys på en scooter.