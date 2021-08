Tennisikonet brillerer stadig - lidt endnu

Federer, som søndag 8. august fylder 40 år, har i sin samtid fået hård konkurrence af især 35-årige Rafael Nadal og 34-årige Novak Djokovic, der også begge er noteret for 20 grand slam-titler.

De tre har rekorden på mandesiden i antallet af vundne grand slam-titler.

Derfor vil der i eftertiden, når stjernetrioen har lagt ketsjeren på hylden, være debat om, hvem der egentlig er den største.

Det kan dog næppe diskuteres, at det schweiziske tennisfænomen er en af de største, og i de fleste turneringer er han derudover publikums absolutte favorit.

De elegante bevægelser får ham til at svæve hen over banen, og hans teknik er så udsøgt, at der går et sug gennem de mange tilskuere, når han udfører et af spillets sværeste slag på en måde, som har han kunnet det altid.

Federer blev født i Basel i 1981 som søn af en schweizisk far og en sydafrikansk mor, og i otte-års-alderen begyndte han at spille tennis.

Det store internationale gennembrud kom i grand slam-turneringen Wimbledon, som er sportens mest traditionsrige. Her vandt han for første gang i 2003 og i årene 2004-2008 lå han uafbrudt nummer et på verdensranglisten i 237 uger.

Det er længere tid end nogen anden i historien.

Federer er af dele af den internationale presse blevet anset for at være kedelig og glat - måske lidt for ordentlig. Han er altid høflig, humoristisk og velovervejet og taler tre sprog flydende.

Med sine snart to årtier i sportens absolutte elite optræder Federer som spillernes repræsentant. Han tager kontakt til turneringsarrangører verden rundt, og der bliver nøje lyttet til hans ord, hvis de indeholder kritik. For det gør de sjældent.

Federer har aldrig vundet OL-guld i single, den eneste større titel han mangler.

Og han kommer nok heller nogensinde til det, efter at han trak sig fra legene med knæproblemer i juli - ugen efter at han havde tabt sin kvartfinale i Wimbledon.

Det sparkede igen gang i spekulationer om et karrierestop. Det blev ikke gjort mindre af, at Federer sagde, at han ikke vidste, om det var hans sidste Wimbledon, som han har vundet otte gange.

Under årets French Open trak Federer sig før ottendedelsfinalen på grund af fysikken, og det har været billedet de seneste år.

I 2020 gennemgik Federer to knæoperationer, og fysikken og kroppen holder ikke længere til så mange turneringer som tidligere.

Han har dog sagt, at han håber at vende tilbage til ATP Touren senere på sommeren.

Federer er gift med Mirka, en tidligere tennisspiller, og sammen har de to sæt af tvillinger af piger og drenge, som kom til verden i henholdsvis 2009 og 2014.