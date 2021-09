Tennisdronning regnes som historiens bedste

Faderen, Richard Williams, gjorde tidligt sit til, at Serena og den et år ældre søster, Venus, kunne sætte kursen mod tennisstjernerne.

Serena var bare fire år, da hun med sin far som træner og Venus som træningsmakker, begyndte at spille tennis. Og talentet var så indlysende, at familien fem år senere flyttede til Florida, så søstrene kunne komme på tennisakademi.

Derfra gik det slag i slag, og allerede som 17-årig vandt Serena Williams sin første grand slam-titel ved at slå verdensetteren Martina Hingis i 1999-udgaven af US Open.

Dermed blev hun også den første sorte kvinde i 41 år, der vandt en grand slam-titel.

Netop hudfarven kom til at spille en stor rolle i Serena Williams' karriere og liv. Ved flere lejligheder følte hun sig hårdt udsat for racisme.

Sammen med søsteren Venus boykottede hun den store amerikanske turnering i Indian Wells i 13 år, efter at de havde haft en ubehagelig oplevelse der i 2001.

På banen skulle Serena Williams dog snart blive nærmest uovervindelig. Hun vandt tre grand slam-titler i 2002, og da hun fulgte op med sejren i Australian Open i 2003, var hun på det tidspunkt forsvarende mester i sportens fire største turneringer på samme tid.

Det samme skete igen i 2015, hvor hun havde chancen for en såkaldt "kalender grand slam", som hun dog forpassede i US Open.

Samme sted oplevede man hendes kontroversielle og aggressive side i 2018-finalen, hvor hun efter gentagne trusler mod dommeren blev tildelt en pointstraf, så hun tabte finalen til Naomi Osaka.

Her havde Williams ellers igen chancen for at vinde den 24. grand slam-titel i single og dermed tangere Margaret Court, der vandt 24 titler fra 1960 til 1973.

Den rekord jagter den stadig aktive Serena Williams fortsat, men chancen synes at svinde hen i takt med, at hun oftere og oftere er plaget af skader. Således har de seneste to sæsoner ikke budt på flere grand slam-finaler.

Grand slam-rekord eller ej, så betragter mange tennis-iagttagere hende som historiens bedste spiller på kvindesiden.