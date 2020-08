Blandt andet ved at lokke NemID-oplysninger fra deres ofre, lænsede en gruppe svindlere 157 personers konti for sammenlagt 11 millioner kroner. (Arkivfoto)

Telesvindlere narrede millioner fra ældre

Knap 11 millioner lykkedes det for svindlere at hæve fra deres ofres konti. Seks mænd blev i fjor anholdt i sagen, som siden er vokset i omfang.

Ofrene var især ældre mennesker, og gennem de svigagtige opkald lykkedes det svindlerne at lænse 157 personer for knap 11 millioner kroner sammenlagt.

Ved at udgive sig for at ringe fra banken, teleselskabet, NemID eller lignende lykkedes det over en periode på knap ni måneder i 2018 og 2019 en gruppe svindlere at narre en formue fra deres ofre.

