Teleselskaber vil sikre bredbånd uden offentlige tilskud

Landets teleselskaber kommer til at græde tørre tårer over en mulig lukning af bredbåndspuljen.

Men selv om teleselskaberne får del i puljemidlerne, er man ikke nødvendigvis fan af ordningen.

- Det at få offentlig støtte er ikke noget, vi fra branchens side har efterlyst.

- Markedet har bragt os rigtigt langt, og de investeringer, der sker lige nu i fiber og 5G vil bringe os endnu tættere på målet, siger direktør i Teleindustrien Jakob Willer.

Den mulige lukning af puljen har fået Landdistrikternes Fællesråd op i det røde felt.

Flere partier - Venstre, De Radikale, SF og Dansk Folkeparti - har bebudet, at de vil arbejde for, at ordningen bevares.

- Når der gives offentlig støtte, er der altid en risiko for, at man kan komme til at skævvride konkurrencen og fortrænge private investeringer.

- Det er ikke godt på et marked, hvor der ellers investeres i vid udstrækning, siger Jakob Willer.

Ifølge branchedirektøren investerer selskaberne syv milliarder hvert år i den digitale infrastruktur.

Så markedet kan langt hen ad vejen klare opgaven, mener Jakob Willer.

- Jeg er ikke i tvivl om, at 5G og andre trådløse forbindelse kan bidrage til at opfylde bredbåndsbehovet for mange brugere i landområder, som ikke har adgang til en fast forbindelse med en tilfredsstillende hastighed, siger branchedirektøren.

TDC har eksempelvis meddelt, at man i september som det første selskab herhjemme åbner for 5G.

Mobilnetværket vil have langt højere hastighed og hurtigere svartider end 4G-netværket.

TDC forventer, at op mod 80 procent af landet vil være dækket inden udgangen af september - og mere end 90 procent vil have adgang ved udgangen af året.

- Vi anerkender, at vi ikke når i mål alle steder i hele landet uden en form for offentlig og privat samarbejde.

- Men måske er bredbåndspuljen ikke det rigtige svar.

- Og derfor synes vi, det er en god idé at se tiden an og se, hvor langt vi når via markedets investeringer, siger Jakob Willer.