Telenor-skandale vokser voldsomt: Hundredvis af kunder ramt

En sag om begrænset snyd i en butik i Bilka i Hundige har udviklet sig til et velvoksent mareridt for ledelsen i Telenor, skriver Ekstra Bladet torsdag. Selskabets egen kulegravning af sagen viser i dag, at oversalg og bedrageri af kunder har tråde til flere butikker.

- Vi har lavet en undersøgelse af samtlige 57 butikker og gennemgået mere end 100.000 transaktioner.

- Og vi kan nu se, at vi har et par hundrede kunder, som potentielt set har været i en situation, hvor de er blevet udsat for et oversalg eller regulært snydt af vores medarbejdere, siger Mette Eistrøm Krüger, der er juridisk direktør hos Telenor, til avisen.

16 ansatte hos Telenor er derfor sat til at ringe rundt til de kunder, der kan være ofre i sagen.

- Jeg tænker, at enhver sag er en sag for meget. Det er sindssygt pinligt, at det kan ske, siger Telenor-chefen videre til Ekstra Bladet.

- Det er ikke det, som vi vil stå for. I den sammenhæng er 200 sager mange sager.

Og hun ærgrer sig over, at en lille gruppe af brodne kar nu ødelægger det for hele Telenor og ikke mindst for kunderne.

- Vi har flere end 400 medarbejdere, hvoraf størstedelen opfører sig, som de skal, og følger retningslinjerne.

- Og så har vi den her lille gruppe, som ikke har kunnet finde ud af det. Hvad den konkrete årsag er til det, er også et stort spørgsmål for os. Altså, hvad får nogen til at snyde en ældre dame ude i en af vores butikker?

- Det kan vi ikke forklare eller undskylde. Vi kan bare konstatere, at vi har et kontrolsystem, der er sat i verden for at følge op på, om vores salg foregår reglementeret. Og der har vi ikke formået at fange den her type snyd.

- Vi har ikke i vores vildeste fantasi kunnet forestille os, at der ville stå nogen derude og snyde så bevidst.

Telenor vil ud over at hjælpe de ramte kunder ændre sine kontrolsystemer, hvilket allerede er sket. Men også kulturen i virksomheden bliver der strammet op på.

- Det er jo helt tydeligt gået op for Telenor, at den her sag er meget omfattende. Og det er vigtigt for os som forbrugere, at vi kan stole på, at de nu faktisk gør noget, siger Martin Salamon, der er seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk.

- Især hvis de gennemfører den grundige behandling af alle de sager, de selv har fundet. Og de sager, der nu kommer ind fra Ekstra Bladet eller fra kunder, som selv ringer.

Og Martin Salamon fremhæver netop salgskulturen i firmaet som noget, der også skal arbejdes med.

- Hvis det her nu havde været en enkelt butik med nogle få rådne æg, havde det været anderledes. Men noget tyder på, at der skal arbejdes helt anderledes seriøst fremover i hele organisationen.