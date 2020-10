Telefonsælgeren der greb sit livs chance

- For at synge opera, svarede Paul Potts, mens dommerne i "Britain's Got Talent" udvekslede skeptiske blikke.

Men så indtog telefonsælgeren fra det walisiske stormagasin scenen og sang "Nessun Dorma" fra Puccinis opera "Turandot".

Det gjorde han, så publikum i salen rejste sig op og klappede, de forbløffede dommere klappede med, og tv-seerne lod sig også rive med. Han var straks et hit.

Men det var imod langt de fleste odds, at Paul Potts, der 13. oktober fylder 50, rent faktisk kom på scenen den aften i 2007.

Han havde slået plat og krone om, hvorvidt han overhovedet skulle melde sig til det nye talentshow, der dengang kørte på første sæson.

Blev det plat, ville han droppe det. Men det blev krone og med tiden klingende mønt.

- I dag sælger jeg mobiltelefoner. Min drøm er at bruge mit liv på det, jeg føler, jeg var født til at lave, sagde Paul Potts, inden han fik sit livs chance.

Og den chance greb han.

Den altid underkendte mand, der hele livet var blevet mobbet og havde kæmpet med sit eget selvværd, vandt hele showet.

Det nye stjerneskud af en tenor udgav hurtigt albummet "One Chance", han tog på turné med sin sang og er for længst blevet mangemillionær.

Tilbage i skoletiden var det altid sangen, der gav Paul Potts et frirum, da han blev mobbet op gennem alle klassetrin. For han var kejtet, han var anderledes, han var nem at såre, og så klingede hans navn af en blodig diktator i Cambodia.

- Jeg troede aldrig, at der var nogen, der ville kunne elske mig, har han sagt i et interview med The Telegraph.

Men det kunne i hvert fald Julie-Ann, som han lærte at kende i 2001.

- Vi mødtes på nettet, og vi klikkede bare, som hun har fortalt det i et interview med Mirror.

De blev gift i 2003. Og det var Julie-Ann, der for alvor gav ham modet til at forfølge den drøm, han havde kæmpet for med gratis optræden i amatøropera og en selvbetalt tur til Pavarottis masterclass i Italien for at træne sin stemme.

Paul Potts har sunget over det meste af verden og også mange gange for fulde huse i Danmark, herunder for 15.000 mennesker på Rådhuspladsen i København.

Hans livshistorie blev filmatiseret i filmen "One Chance" i 2013, og samme år udkom hans selvbiografi med samme titel.