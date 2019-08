Det var ventet, at Københavns Byret i september ville afsige dom i den historiske sag mod Loyal To Familia. Men nu bliver den udsat. (Arkivfoto)

Teledatasag udsætter historisk sag mod banden LTF

Sag mod banden Loyal To Familia står til at blive udsat i to til tre måneder, oplyser politiet.

Den stort anlagte forbudssag mod banden Loyal To Familia (LTF) udsættes.

Det oplyser bandens advokat, Michael Juul Eriksen, og politiet.

Det sker formelt på fredag ved et retsmøde, hvor anklagemyndigheden vil komme med anmodningen. Og den anmodning vil Michael Juul Eriksen ikke modsætte sig, fortæller han.

Udsættelsen sker, fordi der kan være fejl i behandlingen af teledata. I sagen, hvor anklagemyndigheden går efter at få banden opløst, indgår teledata ikke som direkte beviser.

Men undervejs har anklagemyndigheden fremlagt tidligere domme, hvor medlemmer af banden er blevet straffet for organiseret og personfarlig kriminalitet.

Over 30 domme er blevet lagt frem, og i flere af dem er der blevet lagt vægt på teleoplysninger.

- Jeg vil gøre gældende, at der i hvert fald er ti domme, hvor teledata indgår, så det er dem, der skal undersøges.

- Jeg mener ikke, at det giver mening at modsætte sig anmodningen, selv om min klient er meget ked af, at der sker en udsættelse af sagen.

- Det er jo ekstremt uheldigt for alle sager, at der er det her forløb, siger Michael Juul Eriksen generelt om instruksen fra Rigsadvokaten.

Anklagemyndigheden oplyser, at man vil bede om, at sagen bliver udsat i to til tre måneder.

- Anmodningen om udsættelse af forbudssagen ændrer efter vores opfattelse ikke ved grundlaget for det foreløbige administrative forbud, siger chefanklager ved Københavns Politi Ida Sørensen i en pressemeddelelse.

I 2017 bad daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) Rigsadvokaten om at undersøge muligheden for at opløse LTF ved dom efter en række skyderier i København, hvor også tilfældige personer blev ramt.

Rigsadvokat Jan Reckendorff vurderede, at der var grundlag for en opløsningssag, og i kølvandet på det udstedte politiet et midlertidigt forbud mod foreningen. Det blev nedlagt sidste september.

Forbuddet betyder, at det er forbudt at videreføre LTF, som det hedder. Det gælder for eksempel brug af rygmærker og andre LTF-kendetegn i det offentlige rum.