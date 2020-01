Teledata og video er beviserne i sag om drab på Nedim Yasar

Til at begynde med var den 19. november 2018 en festaften for Nedim Yasar. Men aftenen blev den sidste, han fik lov at opleve i sit 31-årige liv. For af grunde, som ingen endnu kender, blev han på klos hold skudt og dræbt i sin bil.

Drabet blev begået ud for Hejrevej 30 i Københavns Nordvestkvarter lige i nærheden af, hvor Nedim Yasar samme aften havde fejret udgivelsen af bogen "Rødder - en gangsters udvej" om hans tid i bandemiljøet og vejen ud af kriminalitet.

To mænd er tiltalt for drabet, og mandag indleder Retten på Frederiksberg hovedforhandlingen af sagen. Retten skal afgøre, hvorvidt de er skyldige eller ej. Selv nægter de sig skyldige.

Anklager Jens Povlsen fra Københavns Politi oplyser, at der i bevismaterialet indgår såkaldte teleoplysninger og videoovervågning. Derudover skal der afhøres i omegnen af ti vidner.

Der har været gisnet i mange retninger om, hvilket motiv der har ligget bag drabet. Havde det noget at gøre med hans fortid i bandemiljøet? Havde det noget at gøre med, at han optrådte i medierne? Bundede det mon i en personlig strid?

Både daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) talte om, at man måtte evaluere, om beskyttelsen af personer i bande-exitprogrammer var god nok.

Men indtil nu ved ingen noget om, hvad motivet i virkeligheden var.

Fire mænd har været sigtet i sagen. Sigtelserne mod to af dem er droppet, da beviserne var ikke klare nok til, at man ville rejse en sag. Men to andre er blevet tiltalt. Der er tale om to danske mænd på henholdsvis 25 og 26 år.

De blev begge anholdt 6. december 2018 - to en halv uge efter drabet - i en aktion rettet mod rockergruppen Satudarah. De to andre, der har været sigtet i sagen, havde også forbindelser til gruppen.

Yasar stiftede i sin tid en lokal bande, Los Guerreros, som var en støtte for rockergruppen Bandidos. Yasar selv var på et tidspunkt prøvemedlem i Bandidos. Men i 2012 forlod Yasar bandemiljøet via et exitprogram.

I de sidste år af sit liv var han medvært på Radio24syv-programmet "Politiradio", et kriminalmagasin, der blev sendt hver søndag.

Her var journalist Marie Louise Toksvig flankeret af en tidligere politimand på den ene side og Yasar i rollen som tidligere kriminel på den anden. Toksvig var i øvrigt forfatter til bogen, som blev fejret den aften, Yasar blev skudt.

Det bliver tre dommere fra Retten på Frederiksberg og seks nævninger, som skal afgøre, hvorvidt de to tiltalte mænd er skyldige eller ej. Dommen ventes at falde sidst i februar eller i begyndelsen af marts.