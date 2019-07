Teknologijournalist: Urimelig overvågning af borgere

Udbetaling Danmarks overvågning af borgere, som modtager ydelser fra det offentlige, er ikke bare gået for vidt - det er gået fuldstændig over gevind.

- For os som borgere betyder det, at hvis vi beder om at få en ydelse, vi har ret til, så bliver vi mistænkeliggjort på et niveau, som ikke er rimeligt, og vi bevæger os mod et kontrolsamfund, siger han.

Udbetaling Danmark har ifølge en rapport fra den juridiske tænketank Justitia vide beføjelser til - uden borgernes kendskab - at indsamle, opbevare, samkøre og videregive personoplysninger.

Udbetaling Danmarks sammenkøring har til opgave at opdage borgere, der får ydelser, de ikke er berettiget til.

I 2018 sammenkørte Udbetaling Danmark oplysninger om i alt 2,7 millioner ikke unikke ydelsesmodtagere.

Alligevel er det kun lykkedes at finde 705 sager i 2017 og 1094 sager i 2018, som førte til standsning, ændring eller tilbagebetaling af ydelser.

- Når man kan mistænkeliggøre noget, der ligner næsten halvdelen af befolkningen, på baggrund af et ekstremt lille antal praktiske sager, så er man gået amok. Så har man fået et værktøj, man ikke kan håndtere, siger Anders Kjærulff.

Han mener, at de omfattende datasammenkøringer betyder, staten foretager en opdeling af befolkningen i gode og dårlige borgere.

- Det er en kvantificering af borgere, hvor man deler folk op i gode borgere og potentielle snydere, siger han.

Spørgsmål: Hvis man ikke har noget at skjule eller ikke snyder staten, så er det vel ikke et problem, at man bliver overvåget?

- Det er noget ekstremt vrøvl. Folk i Østtyskland under Stasi (sikkerheds- og efterretningstjeneste i DDR, red.) havde jo potentielt ikke noget at skjule, men der blev indsamlet oplysninger om dem alligevel, så man på et eller andet tidspunkt kunne få sat noget sammen, som kunne gøre dem mistænkelige, siger Anders Kjærulff.

- Jo mere man kigger ned i folks liv, jo mere forekommer de mistænkelige, så det skal man holde op med. Vi skal have tilliden tilbage og droppe tanken om, at tillid er godt, men at kontrol er bedre.