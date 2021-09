Teknologi kan lette hverdagen som senior

Hvis du nogle gange har problemer med at se på telefonens lille skærm, ramme de små taster eller høre, hvad der bliver sagt i den anden ende, så er der en hel del muligheder for at gøre hverdagen lidt lettere med teknologiske hjælpemidler.

Det kan eksempelvis være ved hjælp af stemmestyring af dine digitale enheder. Det fortæller Jesper Vangkilde, som er kommunikationschef hos Google Danmark.

- For mange - og måske især ældre - er det mere intuitivt at kigge op og tale, end det er at sidde og fedte med en lille skærm. Derfor er det faktisk ret nemt at arbejde med taleteknologi og søge med stemmen, fortæller Jesper Vangkilde og fortsætter:

- Det kan være til at få svar på spørgsmål, finde opskrifter eller afspille musik. Alle mulige ting, som man kan bede en stemmestyret højttaler om. Man kan også bruge det til at styre hjemmet. Eksempelvis til at tænde og slukke lyset i stedet for at skulle rejse sig og gå tværs over stuen.

Han tilføjer, at der godt kan være en barriere i forhold til at komme i gang med at bruge det. Og der kan det være en god idé at få hjælp af børn eller børnebørn eller tage et kursus, hvor man kan blive hjulpet.

- Men når de ældre først er i gang, så oplever vi, at det for mange er nemmere på den måde, siger han.

Der er også en række funktioner, der kan gøre det lettere at se, hvad der foregår på skærmen, fortæller Birgitte Østergård Sørensen, som er forretningsleder på velfærdsteknologiområdet hos Teknologisk Institut.

- Mange allemandseje-smartphones har rigtig mange hjælpemidler indbygget. Man kan justere tekststørrelsen, så den bliver større, man kan få teksten læst op, og man kan diktere, hvad den skal skrive, nævner Birgitte Østergård Sørensen.

I den lidt mere højteknologiske afdeling kan du også bruge telefonen til at få hjælp, hvis du har større udfordringer med synet. Du kan faktisk bruge en app, hvor der sidder en seende i den anden ende, fortæller Jesper Vangkilde.

Ved hjælp af dit kamera i telefonen kan hjælperen se det, der er foran dig, og guide dig til eksempelvis at få startet det rigtige vaskeprogram.

Vil du sætte skub i fysikken, findes der mange apps til hjemmetræning, og der er også specialprogrammer til ældre. Her kan du både få vejledning og hjælp til motivationen, siger Birgitte Østergård Sørensen.

Træner du på motionscykel, kan du også iføre dig virtual reality-briller og på den måde se forskellige landskaber, mens du træder i pedalerne.

- Så kan man få oplevelsen af at cykle alle mulige steder, selv om man måske ikke har samme mulighed for at komme ud af hjemmet, siger hun.

Er du bange for falde, kan digitale enheder også hjælpe.

- Der findes mange teknologier - blandt andet en bærbar faldsensor, så man har en alarmknap lige ved hånden. Der kan også sættes sensorer op for eksempel på badeværelset, hvor gulvet kan være glat.

- Nogle enheder kan også automatisk varsle eksempelvis plejepersonale, hvis de fornemmer, at man vakler eller falder, forklarer Birgitte Østergård Sørensen.

/ritzau fokus/