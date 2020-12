Teknisk fejl udsætter sager om brud på meldepligt

Systemets registreringer kan ikke bruges som bevismateriale i sager om brud på melde- og opholdspligten, mens fejlen står på. Derfor har Rigsadvokaten besluttet at udsætte flere sager.

Seks varetægtsfængslede beboere er på den baggrund blevet løsladt igen, mens seks andre sager er udsat på ubestemt tid.

Situationen er skandaløs, mener den tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

- Jeg vil bare have, der sidder en ved indgangen og krydser af, at borgerne overholder deres meldepligt. Det må man gøre i den korte tid, det tager at få systemet til at fungere igen, siger han til TV MidtVest.

Udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S), erkender problemet. Han har nu i sinde at iværksætte den manuelle kontrol, Søren Pape Poulsen efterlyser i løbet af de næste dage.

- Indtil vi er helt sikre på, vi har et system, som alle er trygge ved, så er vi nødt til at køre en god gammeldags, manuel kontrol, siger han til TV Midtvest.

- Så det kommer desværre til at koste penge, men det er vigtigt for mig, at vi har styr på de mennesker, som er i landet uden at være her på et lovligt ophold.

Beboerne på Kærshovedgård er afviste asylansøgere, udviste kriminelle og personer på tålt ophold.