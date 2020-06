Teknikproblemer får DSB til at fjerne krav om pladsbillet

Pladskravet fjernes for at få systemerne til at fungere bedst muligt.

Rejse i togene kan stadig lade sig gøre. Passagererne opfordres fortsat til at vise hensyn til andre.

Som passager skal man stadig finde et ledigt sæde i toget, da man ikke må stå op i regionaltog, intercity- og lyntog.

Hvis man ikke kan finde en plads i toget, opfordrer DSB til at rette henvendelse til togpersonalet for at få anvist en ledig plads.

- Selv om man ikke har en pladsbillet, skal man sætte sig ned. Og hvis toget er fyldt, og der ikke er flere ledige sæder, er man nødt til at vente til det næste tog.

- Det er for at overholde myndighedernes anbefalinger om at holde afstand, siger Tony Bispeskov.

Han kan ikke sige, hvornår DSB får salgssystemerne til at fungere som vanligt.

Problemet med DSB's salgssystem opstod onsdag eftermiddag.

Ifølge Tony Bispeskov handler problemerne om pladsbilletter og Orangebilletter. Andre billetter kan altså købes på trods af de tekniske problemer.

- Øvrige billetter skal man have, og det kan man også købe på vores apps, hjemmeside og automater, siger Tony Bispeskov.

Han oplyser, at pladsbilletter købt forud for de tekniske problemer stadig kan benyttes.