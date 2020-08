Teenagere tiltalt for gruppevoldtægt af 15-årig pige

I et skur ved Sofiendalsskolen i Haslev blev en 15-årig pige i maj udsat for et seksuelt overgreb, og anklagemyndigheden har nu rejst tiltale for voldtægt mod fire unge fyre i sagen.

Den unge pige blev af en de tiltalte overtalt til at følge med ham til et skur på et grønt område ved Sofiendalsskolen. Her fastholdt han hende og voldtog hende, lyder det i anklageskriftet.

Derpå tilkaldte han de øvrige tre, som ifølge anklagemyndigheden både slog og voldtog pigen. Voldtægten er ifølge anklageskriftet sket ved samleje og anden seksuelt forhold end samleje.

Voldtægten skete natten til 2. maj. Den følgende dag blev de fire anholdt, og dagen efter igen blev de fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved, hvor de blev varetægtsfængslet.

Ved grundlovsforhøret erkendte de, at have haft sex med pigen, men de afviste, at der skulle være tale om voldtægt eller nogen anden form for seksuelt overgreb.

Dommeren valgte imidlertid at følge anklagemyndighedens krav om fængsling, og siden har de fire været frihedsberøvede.

Tre af de tiltalte har anden baggrund end dansk, og anklagemyndigheden skriver i anklageskriftet, at det kan komme på tale med en påstand om udvisning mod en af dem.

For at udvisning kan komme på tale, forudsætter det, at vedkommen ikke har dansk statsborgerskab.

Sagen er berammet til behandling i Retten i Næstved fra den 15. september. Der er afsat fire dage til sagen, oplyser advokaturchef Jeanette Wincentz Andersen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.